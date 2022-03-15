طريقة تنظيف الكنب بدون ماء في دقائق بدون تعب ولا حك وصفة سحرية فعالة

طريقة تنظيف الكنب بدون ماء، تعاني ربات البيوت من الأوساخ والأتربة المتراكمة على الكنب، ويحاولون بشتى الطرق التخلص من تلك البقع وإعادة بريقها، خاصة عند وجود الأطفال فإن البقع لا تنتهي، وبخطوات بسيطة نعرضها عليكم يمكن إعادة الكنبة وكأنها جديدة ونظيفة بدون أي بقع.

طرق تنظيف الكنب

الطريقة الاولى نحتاج إلى:

عصير الليمون

مياه فاترة

خل أبيض

مسحوق الخبز

إضافة زيت عطري.

طريقة التطبيق

إزالة الأتربة من على الكنب ياستخدام قطعة قماش نظيفة عن طريق ضرب الكنب لإخراج الأتربة.

في وعاء نضع القليل من المياه مع باقي المكونات وخلطه جيدًا.

بقطعة قماش نبللها في الخليط.

عصرها جيدًا.

نبدأ بالمسح في اتجاه واحد.

نكرر العملية حتى الانتهاء من الكنب والكراسي.

الطريقة الثانية

نحتاج إلى:

عصير الليمون

مياه فاترة

خل أبيض

بيكربونات الصوديوم

طريقة التطبيق

إزالة الأتربة من على الأقمشة.

في وعاء نضع القليل من المياه مع باقي المكونات وخلطها جيدًا.

بقطعة قماش نبللها في المياه.

نبدأ بالمسح في اتجاه واحد.

نكرر العملية حتى الانتهاء من الأقمشة كافة.

أفكار للحفاظ على الكنب والكراسي من الأتربة والبقع

يمكن لربات المنزل تطبيق بعض الأفكار من أجل الحفاظ على نظافة الكنب من خلال الآتي: