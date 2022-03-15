خطير جدا انقذ نفسك وأولادك قم بوضع عملة معدنية في الثلاجة قبل مغادرة المنزل

نجد أنه نقوم بالسفر كثيرا ونترك الثلاجة بها الكثير من الأطعمة داخل الفريزر وعندما نرجع من السفر نقوم بتحضير هذه الأطعمة المثلجة دون علم إذا كانت متعفنة أم لا أو هل أنقطع عليها تيار الكهرباء أم لا، ولكن نجد بأن قطعة معدنية قد تحل لنا هذا الأمر وسوف نوضح كيف يتم ذلك من خلال هذا المقال.

طريقة وضع عملة معدنية في الفريزر قبل السفر

يمكن أن نضع قطعة معدنية في الفريزر بكل سهولة أثناء السفر لتوضح لنا مدى صحة الطعام من فساده أثناء السفر فكل ما علينا هو:

في البداية إحضار كوب ماء متجمد.

نضع به القطعة المعدنية ونضعه في الفريزر أثناء السفر.

كما أنه عندما لا ينقطع تيار الكهرباء سوف تبقى القطعة المعدنية في الأعلى.

وفي حالة عندما ينقطع تيار الكهرباء لعدة ساعات وتسيح المياه التي في الكوب نجد القطعة المعدنية في أسفل الكوب.

فوائد وضع قطعة معدنية في الثلاجة

من أبرز الفوائد التي توفرها القطعة المعدنية عند وضعها في الثلاجة هي: