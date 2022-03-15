نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 16 مارس 2022 :مع اقتراب شهر الخير عروضنا غير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم الأسبوعية من العروض التي يبحث عليها الكثير من الأشخاص في جميع المناطق جده والرياض وباقي مدن المملكة العربية السعودية حيث يسعى المواطنين لمعرفه العروض المقدمة كي يستفيدوا منها اقصي أستفادة نظرا لارتفاع الأسعار حيث تقدم جميع المنتجات المنزلية والأدوات والسلع الغذائية بخصومات تصل إلي نصف الثمن كي يستفيد الجميع من العرض المميز والذي يستمر لسبع أيام فقط وحتي 23 مارس 2022.

عروض العثيم الأسبوعية

تشمل عروض العثيم افضل أنواع المنتجات الغذائية الفاخرة حيث تتميز عروض العثيم بتقديمها افضل وأجود أنواع المنتجات الغذائية المميزة لذالك هناك إقبال كبير للغايه من الأشخاص علي منتجاتها حيث تقدم الفواكه والخضروات الطازجة والدواجن والأسماك والمعلبات الغذائية والمكسرات والحلويات وجميع المشروبات والتمر بمناسبه اقتراب شهر رمضان المبارك حيث أن أسواق عبدلله العثيم مع اقتراب شهر الخير عروضنا غير.

نبذه عن أسواق عبد لله العثيم

تعد أسواق عبد لله العثيم من اكبر المتاجر تحقيقا للمبيعات في جميع مدن الملكة العربية السعودية حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد بنده ولقد حققت مراكز متقدمه من قبل من خلال بعض المجلات الأمريكية وأتت في الترتيب 109 ولها أيضا فروع كثيره للغايه وتم الآلاف من العمال في جميع متاجرها وأسواقها حيث قد وصلل حجم المبيعات بها 6 مليارات ريال سعودي تقريبا حيث تقدم للمواطنين جميع السلع الغذائية التي يحتاجونها.

مجله عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع الحلويات المشكلة حيث تقدم من خلال عروضها الأسبوعية التورته والكنافة البقلاوة كما أنها تحتوي علي جميع أنواع الزيوت والأزر والطحين الفاخر كما تقدم أيضا الفواكه التفاح بسعر 5.95 والكمثري بسعر 6.95 ريال سعودي فقط كما تقدم جميع أنواع المخلل والزيتون الأخضر والأسود والمكسرات حيث تحتوي علي الزبيب و عين الجمل بسعر 62.95 ريال سعودي والملوخية وزود الخبز بسعر 1.95 ريال سعودي كل ذالك تقدمه عروض أسواق العثيم من خلال عروضها بأسعار لا تقبل المنافسة.

كانت هذه مجله عروض العثيم اليوم الأربعاء 16 مارس والتي قدمناها لحضراتكم من خلال موقع ثقفني والتي تحتوي علي جميع المنتجات التي يحتاجها المواطن حيث تتوفر هذه المنتجات في جميع الأسواق والمتاجر في مختلف المدن لفتره محدوده فسارعوا قبل انتهاء العرض من جميع الأسواق ونفاذ الكميه المحددة.