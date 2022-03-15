نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري لتنظيف الملابس البيضاء وجعلها بيضاء كالثلج من اول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الملابس البيضاء، يسعى الإنسان دوماً أن يكون ذات مظهر حسن وجذاب وتكون ملابسه شديدة النظافة وخاصة الملابس البيضاء، ونحن نعلم أن الملابس البيضاء نجد صعوبة في تنظيفها وكذلك الحفاظ على لونها الناصع ومع تغير لونها مع مرور الزمن لأنها يتحول لونها من الأبيض إلى اللون الأصفر ويريد الكثير من الأشخاص ارتداء هذه الملابس ولكن يصعب عليه ذلك بسبب الاصفرار وتغير لونها وبهتانه، لذلك سوف نذكر من خلال هذه السطور القليلة القادمة على طريقة سهلة وبسيطة للحفاظ على بياض الملابس البيضاء وجعلها أكثر بياضا وذلك من عبر اتباع هذه الخطوات.

طرق تبييض الملابس البيضاء

لجعل الملابس البيضاء ناصعة البياض يجب نقعها قبل الغسيل وتعتبر هذه الخطوة مهمة جداً لان نقع الملابس البيضاء قبل عملية الغسيل يساعد في التخلص من البقع أسهل، ونضع في عملية نقع الملابس البيضاء المسحوق الخاص بالغسيل ويتم ذلك من خلال وضع الغسيل داخل حوض المغسلة بعد إضافة إليه مقدار قليل من مسحوق الغسيل، ثم نضع الملابس البيضاء داخل حوض المغسلة وتركها في مزيج الماء والمسحوق لمدة على الأقل ساعتين، كما يمكنك استعمال منظف الأطباق لإزالة البقع كما يمكن وضع القليل من الشامبو بشرط أن يكون لا يوجد به معطرات.

البيكنج صودا

تساعد البيكنج صودا أو صودا الخبز على التخلص من الروائح الموجودة على الملابس كما نجد أن صودا الخبز تعمل على تبيض الملابس وجعلها ناصعة البياض، كما تعمل صودا الخبز أيضاً على تقلل عسر الماء مما يجعل الملابس لا تترسب بها المواد المعدنية، وتستخدم عن طريق وضع أربع لترات من الماء الدافئ مع إضافة مقدار كوب من البيكنج صودا مع تقليب الخليط حتي تختفي تماما قم نقوم نقع الملابس البيضاء في هذا المزيج لمدة ثماني ساعات تقريباً مع مراعاة استخدامها فهي بإضافة 4 لترات من مراعاة أن يغطي المزيج قطع الملابس جيداً.

عصير الليمون

يمكن أن نستخدم عصير الليمون في غسل الملابس البيضاء وذلك من خلال تقطيع الليمون إلى شرائح، ثم نقوم بوضع شريحة من الليمون في إناء به ماء ثم يرفع على النار ليصل لمرحلة الغليان، ثم بعد ذلك يرفع من على النار ونقوم بنقع الملابس البيضاء بداخله لمدة ساعة تقريباً وسوف تحصلين على ملابس ناصعة البياض.