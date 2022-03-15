نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اللولو ماركت في السعودية يحتفي بعالم الأمهات ويقدم عروض لمستلزمات الأم والطفل في المقال التالي

اللولو ماركت في السعودية يقدم عروض وخصومات بشكل مستمر سواء في كافة الفروع أو في فروع معينة بشكل منفصل، ودائمًا ما يقدم مجلات للعروض سواء أسبوعية أو شهرية أو خاصة بمناسبات معينة مثل شهر رمضان والأعياد وغيرها، والمجلة التي نتحدث عنها اليوم خاصة بالأمهات بشكل خاص وبالتحديد الأم الجديدة لطفل حديث الولادة فهم بحاجة إلى عناية خاصة وفائقة وتوجد بعض المنتجات تساعد الأمهات في توفير تلك العناية لأطفالهن وتسهل عليهن الكثير بل وتوفر لهن الوقت. عالم الأمهات مع اللولو ماركت في السعودية الأم صاحبة الطفل حديث الولادة تحتاج لبعض الأدوات لمساعدتها على الاعتناء بطفلها وتوفير سبل الحماية له.

ومجلة اللولو ماركت في السعودية والتي ما زالت صالحة حتى 5 أيام تهتم بعالم الأمهات وتوفر خصومات وعروض مميزة على كل ما يخص الطفل حديث الولادة.

حامل أطفال فريست ستيب يساعد الأم على حمل طفلها وهي خارج المنزل سواء للتسوق أو التنزه يوجد منه لونان الأزرق والبني وسعره فقط 59 ريال سعودي بدلًا من 109 ريال.

كرسي لهاية للرضع تستخدمه كثير من الأمهات ويعتبر عملي جدًا خاصةً في المنزل متوفر في اللولو ماركت من فريست ستيب بسعر 139 ريال سعودي بعد خصم قدره 60 ريال.

العناية بنظافة الطفل وشعره وبشرته مهمة كل أم لذلك متوفر داخل نفس المجلة عرض على شامبو جونسون للأطفال سواء العادي أو المحتوي على زيت الأرغان سعره 24.95 ريال سعودي بدلًا من 45.95 ريال.

جهاز استنشاق بخار للأطفال من أومرون أصبح هامًا هذه الأيام بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال. عروض للأمهات بشكل خاص كل أم لديها طفل رضيع معظم وقتها يكون لطفلها والعناية به خاصةً في الشهور الأولى لذلك قد يقل معها الوقت المخصص للعناية بنفسها أو التوجه إلى الصالون.

ومن هنا كانت هذه العروض للأمهات على أجهزة مخصصة للعناية الشخصية.

مجفف الشعر من باناسونيك بسعر 195 ريال سعودي فقط بعد الخصم.

فرشاة لتصفيف الشعر من بيبيليس سعرها قبل الخصم 269 ريال وبعد الخصم 179 ريال.

ماكينة حلاقة نسائية متكاملة من واهل مكونة من عدة قطع بسعر خاص جدًا 99 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اللولو ماركت في السعودية يحتفي بعالم الأمهات ويقدم عروض لمستلزمات الأم والطفل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف اللولو ماركت في السعودية يحتفي بعالم الأمهات ويقدم عروض لمستلزمات الأم والطفل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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