شوف أجدد عروض لولو هايبر ماركت في مارس وتخفيضات حصرية بمناسبة قرب حلول رمضان

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى العروض الحصرية بمناسبة قرب حلول شهر الخير، شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى عروض مارس التوفير والتي تحتوي على العديد من الصفقات المربحة والموفرة على مجموعة هائلة من المنتجات والسلع الغذائية، منها المحلية والمستوردة من معظم الدول حول العالم، فكما عودتنا دائماً مجموعة شركات لولو هايبر ماركت السعودية حيث يأتي العالم بين يديك كما تقدم لكم متعة التسوق من خلال قاعدة عريضة من المولات المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، ومجموعة كبيرة من القسام المتنوعة من قسم الأغذية، قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، قسم الملابس والأحذية والشنط وغيرها العديد من الأقسام التي لا يخلو منها متطلبات واحتياجات المواطن والمنزل.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأغذية المتنوعة:

عرض كرتونة دجاج الوطنية مجمد بها عدد 10 حبات وزن الحبة واحد كيلو جرام بسعر 121.95 ريال سعودي بدلاً من 156.95 ريال.

لحم نعيمي أنثى خروف كامل بسعر 33.90 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال للكيلو.

كوسة السعودية بسعر 2.95 ريال سعودي بدلاً من 7.95 ريال.

جبنة شيدر أيرلندية أبيض أو ملون بسعر 36.90 ريال سعودي بدلاً من 61.90 ريال للكيلو.

جبنة رومي قديمة مصرية بسعر 36.90 ريال سعودي بدلاً من 48.90 ريال للكيلو.

زبدة غير مملحة بسعر 13.90 ريال سعودي بدلاً من 17.90 ريال للكيلو.

تفاح رويل جالا صغير (صربيا أو نيوزلاند) بعسر 5.65 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 9.95 ريال.

أفوكادو تنزانيا بسعر 10.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 24.95 ريال.

عنب أحمر الهند بسعر 11.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 18.95 ريال.

عروض اللحوم والأسماك الطازجة:

سمك البراموندي بسعر 20.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.95 ريال.

روبيان كبير بسعر 17.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 22.95 ريال.

سمك هامور بسعر 25.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 44.95 ريال.

سمك عندق بسعر 16.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 24.95 ريال.

شرائح سمك الكنعد كبير بسعر 65.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 79.95 ريال.

سمك مكرونة بسعر 5.45 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 8.95 ريال.

مع العلم أن جميع هذه العروض وأكثر متوفرة من خلال فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في معظم محافظات المملكة، ولكن يجب لتأكد من المدة التي يتمتع بها العرض حيث أن معظم عروض الخضروات والفواكه بالإضافة إلى الأسماك تتمتع بعروض لمدة أربع أيام فقط.