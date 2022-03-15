شوف بمناسبة عيد الأم أقوى عروض العثيم لهذا الأسبوع Al othaim على الأجهزة الكهربائية والجوالات والأغذية

تتوفر خلال هذا الأسبوع العديد من العروض الحصرية على أسعار الكثير من السلع والمنتجات ذات الجودة العالية، والتي تشمل خصومات خاصة على أسعار الجوالات الحديثة بأنواعها، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار المنتجات ذات الجودة العالية من الأدوات المنزلية، وغيرهم من عروض على أسعار كثير من الأجهزة الكهربائية الكبيرة، وعلى المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، وسوف نوفيكم من خلال هذه المقالة أحدث عروض العثيم في فروع المملكة العربية السعودية، وإليكم التفاصيل:

عروض العثيم ماركت اليوم وحتى نفاذ الكميات Al othaim Ksa big offers

تتوفر بفروع العثيم ماركت الكثير من الخصومات الحصرية المتميزة على أسعار كثير من السلع والمنتجات المميزة، ومنهم: عرض مميز على سعر المقلاة التيفال، وعرض آخر منهم على سعر خلاط Click on، وعرض آخر منهم على سعر قطاعة الخضار من مولينكس، وتخفيض آخر منهم على سعر هالتف Iphone 13 pro max، وخصم آخر منهم على سعر قدر الضغط الكهربائي من Kion بسعة 8 لتر، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار ميكروويف جي في سي برو بسعة 20 لتر.

تنزيلات خاصة من العثيم ماركت على أجهزة المطبخ لفترة محدودة

تتوفر أيضاً بكل فروع العثيم ماركت المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية تخفيضات حصرية على أسعار: ميكروويف جي في سي برو بسعة 20 لتر، كما لديهم تخفيض آخر على سعر مضرب البيض مع العجانة من كولين، وتخفيض آخر بالفروع على أسعار خلاط مولينكس بسعة 1.5 لتر، وعرض آخر منهم على سعر شاشة أمبيكس LED بحجم 40 بوصة، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف iPHONE 11.

تنزيلات اليوم من العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market Ksa

تتوفر بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market كثير من التخفيضات على أسعار: صدور الدجاج من ماركة التنمية بدون عظم 450 جم، وخصم آخر منهم على سعر خلاط دوتس الكهربائي الزجاجي، وعرض آخر بالفروع على أسعار مقلاة ايبو، وغيرهم على أسعار لحم الشاه النعيمي، وعلى سعر البطاطس، والبصل الطازج، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الخيار الطازج، وغيرهم.