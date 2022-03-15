نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم 50% بداخل هايبر بنده بالسعودية على كافة المنتجات الإستهلاكية الضرورية لكل منزل في المقال التالي

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان المعظم أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير ويمن وبركات وبهذه المناسبة يقدم هايبر بنده الكثير من العروض والخصومات على الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان الكريم واليوم سوف نقدم لكم بعض من عروض هايبر بنده. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية: فرامة لحم مقدمة من شركة كليك أون 500 وات كما يتوافر عليها خصم 50 % ليصبح سعرها بعد الخصم 94.50 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي، وتقوم فرامة كليك أون بفرم جميع أنواع اللحوم في المنزل بطريقة صحية.

خلاط يدوى من شركة أريتى 1000 وات يتوافر بخصم 50% ليصبح سعره بعد الخصم 119.5 ريال سعودي بدلا من 239 ريال سعودي.

كما يتوافر خلاط مقدم من شركة كليك أون 350 وات بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.

كما يتوافر أيضا خلاط مزود بمطحنة من شركة مولينكس بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 269 ريال سعودي، ويتواجد أيضا داخل عروض هايبر بنده خلاط مقدم من شركة كينوود 500 وات سعة 2 لتر بسعر 119 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي، فإغتنمى الفرصة وإحصلى على أفضل العروض والخصومات. عروض هايبر بنده على السلع الغذائية: طحين فاخر الأولى بوزن 1 كيلو جرام 5 قطع متوفر بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 19.75 ريال سعودي، وهو دقيق ممتاز يستعمل في جميع أنواع المعجنات و الفطائر والحلويات.

قشطة التاج متوفرة بوزن 100 جرام 3 قطع متوفرة بسعر مغري 9.95 ريال سعودي بدلا من 15.75 ريال سعودي.

كما يتوفر كريم مخفوق دريم ويب 144 جرام 4قطع متوفر بسعر مغري جدا 33.95 ريال سعودي بدلا من 54 ريال سعودي.

كارميل فوستر كلاركس (12 عبوة × 71 جرام ) إشترى قطعة وإحصلى على قطعة أخرى هدية ويتوفر كارميل فوستر بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 79.90 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل من نادك (6 عبوة × 1 لتر) عدد 2 قطعة والذى يتوافر بسعر 44.95 ريال سعودي بدلا من 59.90 ريال سعودي.

كما يتوافر جبن أبيض دوبل كريم منغارى بوزن 1 كيلو جرام بسعر 12.5 ريال سعودي بدلا من 22.98 ريال سعودي.

مربعات بيف بيسترى سوتيز المكونة من 10 قطع بوزن 400 جرام عدد 2 عبوة متوفرة بسعر مغري داخل هايبر بنده 8.95 ريال سعودي بدلا من 15.90 ريال سعودي فبادر بالحصول عليها. عمر شويل - جدة خصم 50% بداخل هايبر بنده بالسعودية على كافة المنتجات الإستهلاكية الضرورية لكل منزل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصم 50% بداخل هايبر بنده بالسعودية على كافة المنتجات الإستهلاكية الضرورية لكل منزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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