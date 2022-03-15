أسرع طريقة للنوم بسرعة والتخلص من الأرق في 4 خطوات على طريقة أفراد الجيش الأمريكي

يصاب الكثير من الاشخاص بالارق وذلك عندما يقضي الشخص ساعات طويلة في العمل فإن هذا الأمر يؤثر على نومه أثناء الليل، ويعاني الشخص من الأرق وقلة النوم بسبب ضغط العمل والإرهاق وعندما يعاني الإنسان من قلة النوم يصبح مزاجه متعكر في اليوم الثالي، وسوف يواجه مشكلات في التركيز أثناء العمل ولكن يوجد الكثير من الخبراء الذين يؤكدون على وجود طرق للتغلب على الأرق وذلك عن طريق بعض التقنيات الخاصة بالتنفس وهذه التقنيات بسيطة جداً وتعمل على شعور الإنسان بالهدوء، كما تساعد في التخلص من أي أفكار سلبية.

كيفية التخلص من الأرق

يستطيع الإنسان أن يتخلص من الأرق من خلال بعض الخطوات البسيطة هل تستخدم الجيش الأمريكي تقنية حتى يساعد الجنود على النوم، عندما تكون الأوضاع صعبة حيث يقوم الجنود معمل بعض الخطوات البسيطة وهي:

يجب على الشخص الف يرخي عضلات الوجه وعضلات الفك واللسان والعضلات حول منطقة العين.

وبعد ذلك يتم إسقاط الكتفين إلى الأسفل وإسقاط الذراع العلوي والسفلي جانب واحد في كل مرة.

ويتم أخذ شهيق وبعد ذلك يتم إنزال الصدر والساقين والفخذين.

ويجب بعد ذلك على الشخص أن يصفي ذهنه لمدة 10 ثواني.

بعض الحيل للتخلص من الأرق بصورة سريعة