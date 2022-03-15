نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسب مع مسابقة الحلم جائزة 150000$ بـsms من الممكن ان تصبح مليونيراً 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة اكسب مع مسابقة الحلم جائزة 150000$ بـsms ازداد البحث عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم بعد الإعلان عن الفائز الأخير الذي فاز بجائزة قدرها مئة ألف دولار أميركي، وتستعد المسابقة حاليًا للسحب الجديد على مئة وخمسين ألف دولار أميركي وكشف العاملين في المسابقة أن قيمة المبلغ الكلي للجوائز في المسابقة لعام 2022م هو ثلاثة ملايين ونصف دولار أميركي وسيتم توزيعها على أكثر من سحب والمسابقة مستمرة خلال شهر رمضان بسحب قيمته قد تصل إلى نصف مليون دولار أميركي.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022م
1. من خلال التسجيل في خدمة الاشتراك
قم بإرسال رسالة نصية هاتفية تحتوي على كلمة “انضم” باللغة العربية أو “Join” باللغة الإنجليزية على الرقم الخاص ببلدك واتبع باقي الخطوات التي سيتم مطالبتك بها عبر هاتفك المحمول.
2. التسجيل عبر تطبيق المسابقة الإلكتروني
أو يمكنك الاشتراك عبر التطبيق الخاص بالمسابقة والذي يمكنك تحميله على هاتفك المحمول على أي نظام ذكي ثم قم بكتابة رقمك الخاص وأكد بياناتك عند التسجيل على التطبيق واكتب رمز التأكيد ثم قم بالبدء في المسابقة.
3. الاشتراك عبر الرسائل النصية SMS
أرسال رسالة هاتفية نصية SMS على الرقم الخاص بدولتك تحتوي الرسالة على كلمة “حلم” بالعربية “dream” بالإنجليزية أو “Reve” بالفرنسية ثم أجب على السؤال الذي سيتم إرساله لك وفي حالة الإجابة بشكل صحيح يتم قبولك في المسابقة.
شروط الاشتراك في مسابقة الحلم
كي تتمكن من الاشتراك في المسابقة يجب أولًا أن تتوفر بعض الشروط المتمثلة في كل مما يلي:-
- أرسل رسالة نصية محتواها كلمة “حلم” باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية على رقم خاص ببلدك متوفر في المسابقة أو الرقم الساخن.
- قم بقبولك استمرار استقبال الرسائل والعروض الخاصة بالمسابقة وأول مرة مجانية.
- وسيتم البدء في احتساب التكلفة منذ اليوم الثاني وسعر الرسالة بسعر الدقيقة الخاصة ببلد.
- بعد ذلك يجب عليك الإجابة على السؤال الأول الذي سيتم إرساله لك حتى تبدأ في الاشتراك ويتم إرسال باقي الأسئلة لك.
- بدلًا من الاشتراك عبر الهاتف المحمول يمكنك الاشتراك من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالمسابقة ويمكنك معرفة الخطوات من التطبيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكسب مع مسابقة الحلم جائزة 150000$ بـsms من الممكن ان تصبح مليونيراً 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.