نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسب مع مسابقة الحلم جائزة 150000$ بـsms من الممكن ان تصبح مليونيراً 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسب مع مسابقة الحلم جائزة 150000$ بـsms ازداد البحث عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم بعد الإعلان عن الفائز الأخير الذي فاز بجائزة قدرها مئة ألف دولار أميركي، وتستعد المسابقة حاليًا للسحب الجديد على مئة وخمسين ألف دولار أميركي وكشف العاملين في المسابقة أن قيمة المبلغ الكلي للجوائز في المسابقة لعام 2022م هو ثلاثة ملايين ونصف دولار أميركي وسيتم توزيعها على أكثر من سحب والمسابقة مستمرة خلال شهر رمضان بسحب قيمته قد تصل إلى نصف مليون دولار أميركي.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022م

1. من خلال التسجيل في خدمة الاشتراك

قم بإرسال رسالة نصية هاتفية تحتوي على كلمة “انضم” باللغة العربية أو “Join” باللغة الإنجليزية على الرقم الخاص ببلدك واتبع باقي الخطوات التي سيتم مطالبتك بها عبر هاتفك المحمول.

2. التسجيل عبر تطبيق المسابقة الإلكتروني

أو يمكنك الاشتراك عبر التطبيق الخاص بالمسابقة والذي يمكنك تحميله على هاتفك المحمول على أي نظام ذكي ثم قم بكتابة رقمك الخاص وأكد بياناتك عند التسجيل على التطبيق واكتب رمز التأكيد ثم قم بالبدء في المسابقة.

3. الاشتراك عبر الرسائل النصية SMS

أرسال رسالة هاتفية نصية SMS على الرقم الخاص بدولتك تحتوي الرسالة على كلمة “حلم” بالعربية “dream” بالإنجليزية أو “Reve” بالفرنسية ثم أجب على السؤال الذي سيتم إرساله لك وفي حالة الإجابة بشكل صحيح يتم قبولك في المسابقة.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

كي تتمكن من الاشتراك في المسابقة يجب أولًا أن تتوفر بعض الشروط المتمثلة في كل مما يلي:-