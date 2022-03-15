نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف السجاد علي الجاف ورجوعها مثل الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف السجاد علي الجاف ورجوعها جديدة مرة أخري من أكثر الطرق بحثا علي الأنترنت حيث تواجه عدد كبير من السيدات والبنات صعوبة في تنظيف السجاد في منازلهن خاصة بعد اتساخها من الأولاد وخاصة الأطفال الرضع وزائري المنزل ومن جانب أخر لا تريد السيدة غسيل السجاد بالماء والصابون لأنها تستغرق وقت في التجفيف وتبذل مجهود كبير في تنظيفها ومن هنا جئنا لكم بطريقة مبتكرة لغسيل السجاد علي الجاف وهو في مكانة وبدون تحريكه.

تنظيف السجاد علي الجاف

هناك أكثر من طريقة مختلفة لتنظيف السجاد علي الجاف سوف نشرح لكم كل طريقة باستفاضة كالتالي:

الطريقة الأولي

في البداية عليك بإحضار إناء عميق نضع به الكثير من الماء في حدود كوب ماء كبير ونضع به ربع كوب من مسحوق الغسيل العادي ثم نضع عليهم ربع كوب من مزيل البقع الخاص بالملابس مثل فانش ونضع ربع كوب من منعم ومعطر الملابس وفي النهاية نضع القليل من الخل الأبيض مع التقليب الجيد ونأتي بفرشاة متوسطة الحجم ويشترط أن تكون مبللة نضع عليها الخليط الذي عملناه من قبل وتنظيف الأماكن المبقعة في السجادة أو نأتي بقطعه قماش ونضع عليه الخليط ونمسح به السجادة كلها.

ملحوظة يجب أن تراعيها سيدتي لابد من تنظيف السجادة من التراب والأتربة باستخدام المكنسة الكهربائية وبعد ذلك تنظيفها بالخليط الذي ذكرناه من قبل.

الطريقة الثانية

عليك شراء بيكربونات الصوديوم من العطار بكمية كبيرة حوالي ربع كيلو ومن هنا انشري بعض البيكربونات بكمية متوسطة وليس بكمية غزيرة واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيها بالمكنسة الكهربائية وبذلك تعمل البيكربونات علي امتصاص الزيوت والبقع من السجاد.

نصائح بسيطة للحفاظ علي سجاد منزلك

ومن هنا سوف نعطي لكي سيدتي نصائح بسيطة للحفاظ علي السجاد حتي تبقي نظيفة بشكل دائم: