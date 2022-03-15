شوف أقوي العروض من ساكو على الأحتياجات المنزل ومستلزمات المطبخ

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أصبحت ساكو في الأونة الأخيرة محط أنظار الجميع حيت بدأت نشاطها التجاري والظهورفي الساحة عام 1984 وتأسست بمدينة الرياض، ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية عام 2015، وأتسع نشاطها حتي وصل عدد أفرعها 27 معرضاً في مدن مختلفة، ولها ثلاث أفرع لبيع الجملة فقط هم الرياض وجدة والخير،
أقوي العروض من ساكو على الأحتياجات المنزل ومستلزمات المطبخ
تتميز ساكو بتقديم العروض المميزة التي تقدمها بجميع المجالات حيث تقدم بين الحين والأخر تخفيضات جبارة على الأحتياجات المنزلية. وفي هذا المقال نقدم لكم عروض خاصة بخصومات جبارة على الأواني المنزلية ومستلزمات المنزل المختارة لكم بعناية فائقة التي يحتاجها كل منزل، سوف نفيدكم بالمزيد من خلال موقع ثقفني بأجدد العروض التي تقدمها Saco، تصفحوا عبر موقعها الإلكتروني كل جديد.
عروض مستلزمات المطبخ من ساكو
- طقم سكاكين مكون من 15 قطعة، مادة الصنع شفرة من الفولاذ مع مقبض مجوف، مصنوعة من مواد عالية الجودة وعالية الجودة للاستخدام على مدى سنوات طويلة، سعر العلبة 149.00 ريال، ادفع 49.66 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.
- قدر تيفال تيمبو دوتش مقاس 22 سم + غطاء مصنع من الزجاج، من مميزاتها مانعة للالتصاق الطعام، متوفرة باللون الأحمر، مصنعة من الألومنيوم الغير لاصق، مادة المقبض مصنعة من بلاستيك خاص، بسعر 189.00 ريال ادفع 63.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.
- مقلاة تيمبو من تيفال مقاس 24 سم، بلون أحمر، مادة المقبض بلاستيك خاص، مصنعة من الألومنيوم، الطبقة الخارجية غير لاصقة، تنظيف سهل ، ومناسب بشكل مثالي للاستخدام اليومي، بسعر 89.00 ريال.
- صينية بيتزا مستديرة مناسبة للاستخدام وام كوك مقاس 31 سم، مصنوعة من الفولاذ الكربوني، متوفرة بلون رمادي، طبقة خارجية مزدوجة غير لاصقة. آمنة للاستخدام في غسالة الصحون، بسعر 29.00 ريال.
- صينية مافن وام كوك مكونة من 12 كوب، مصنعة من الفولاذ الكربوني، لون رمادي، آمن للاستخدام في الفرن حتى درجة 230 مئوية، بسعر 35.00 ريال.
- سخان طعام، عالي الجودة يأتي مع حامل وموقد من Bien Servi، مثالية لتقديم الطعام وأطعمة التسلية في المناسبات الخاصة، سعة 3 لتر، مصنعة من ستانلس ستيل، متوفرة بلون فضي، بسعر 79.00 ريال.
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