شوف عروض جرير للجوالات ايفون هواوي سامسونج jarir بخصم مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات ايفون هواوي سامسونج مع مختلف الخصومات من شركة جرير للتسويق jarir مع خدمات إضافية لعملاء مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore ، حيث تقدم شركات التكنولوجيا كل عام العديد من أجهزة الجوالات الذكية التي تتنافس فيما بينها على أقوى المواصفات وأرخص سعر، وسنقدم لكم منها مجموعة مختارة من أفضل الجوالات في السوق السعودي بخصوماتها الموجودة على موقع جرير السعودية.

كما نعرض عليكم في هذا المقال أحدث مواصفات الجوالات من حيث مساحة الرام، والتي هي من أكثر عوامل إستمرارية عمل الجوال وأي جهاز ذكي دون ظهور مشاكل تقنية لأطول مدة ممكنة، هذا بجانب مساحة التخزين الخاص بالذاكرة الداخلية للجهاز، والتي يتحدد السعر بناءًا عليها، وعلى مدى توافر المواصفات ذات التقنية الأعلى.

عروض جرير للجوالات ايفون هواوي سامسونج jarir بخصم مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

عروض مكتبة جرير تعد من أكثر الخصومات التي تجذب العملاء في السعودية، وخاصةً التخفيضات التي تتعلق بالجوالات، حيث أنها أحد أكثر الأجهزة التقنية التي يهتم بها المواطن في تخفيضات متاجر السعودية ، ونقدم لكم في الفقرات التالية أفضل أسعار جوالات جرير ايفون و هواوي و سامسونج بتخفيضات تصل حتى 25%.

ويوجد في جرير جوالات بسعر مخفض يناسب كل الفئات، حيث أنه متاح منها الفئة العالية من فئة الفلاج شيب من الأيفون، وسامسونج، وهواوي، كما أنه يوجد كذلك جوالات الفئة المتوسطة من الشركات ذاتها بجانب شركات اوبو، وفيفو، ونوكيا، وغيرهم الكثير، فقد حرصت مكتبات جرير على توفير كل الأنواع من الجوالات لعملائها.

وفي مناسبة يوم التأسيس تطرح مكتبات جرير تخفيضات جديدة حصرية على موقعها وبكل فروعها على مختلف المعروضات الإلكترونية، حيث تحتفل مكتبات جرير من خلالها مع عملائها بذكرى يوم التأسيس في العام 1727م، وهذا تحت شعار وطني “السعودية طال عمرها”، وتقدم به أرخص الأسعار على الجوالات، وشاشات الألعاب، وأجهزة التابلت واللاب توب الحديثة.

وبهذا تكون مكتبة جرير جمعت كل الخصومات الممكن عرضها في كل المناسبات التي يتم الإحتفال بها داخل المملكة العربية السعودية من قبل المواطنين، كما تعرض لكم يوميًا تخفيضات المواسم المختلفة التي تحدث على مدار العام داخل كل متاجر المملكة، وبهذا تستمر مكتبات جرير في المنافسة وبقوة وتتصدر المبيعات بنسب كبيرة.

جرير ايفون 13

تختم حرير دائما بتوفير كل ما يطلبه العملاء المقيمون بالمملكة بصفة مستمرة، ليجدون لديه كل ما يرغبون به، ولذا متاح على موقع جرير الآن خدمة الطلب النسبق لجهاز ابل ايفون 13 وابل ايفون 13 برو باللون الأخضر، والذي تم إصداره من الشركة بهذا اللون خصيصًا لمواكبة ألوان الموضة العالمية.

اسعار جرير جوالات

تقدم مكتبات جرير جوالات فيفو الأجدد التي تم طرحها من وقت قريب في المملكة العربية السعودية، والتي تميزت بمواصفاتها العملية جدًا المناسبة للاستخدام اليومي، سواء على مستوى الكاميرا الأمامية أو الخلفية، أو مساحة الجهاز الداخلية والمؤقتة، ومقاس الشاشة القياسي، أو خامات الهاتف المصنوع منها بعناية، كل عذا جمعته لكم شركة فيفو في جوالاتها.

وتضم سلسلة جوالات فيفو في 23 vivo v23 كاميرا للسيلفي مزدوجة مع تقنية التركيز التلقائي للعين، وهءا بدقة 50 ميجا بيكسيل، مع زجاج متغير اللون مزود بإضاءة موضعية ثنائية الدرجة، وبهذا تحصلون على جوال مميز بتقنيات حديثة وتصميم جذاب، مع سعر مناسب تقدمه لكم مكتبة جرير السعودية، والجوال متاح الآن في كل الفروع وبألوان متنوعة.

عروض مكتبات حرير على الجوالات

خصم مخفض من مكتبة جرير بكل الفروع على جوال فيفو في 23 vivo v23 5g الداعم لتشغيل كل شبكات اتصال الجيل الخامس 5 جي، يأتي مع كاميرا ثلاثية بجودة 50 ميجا بيكسل، والجوال متوفر الآن بكل للفروع وعلى الموقع الرسمي بسعر 2199 ريال سعودي فقط لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية.

عروض جرير

تتميز جوالات جرير ايفون 12 بكونها تتنوع في إصداراتها وألوانها، حيث تجدون منها ألوان عصرية جدًا وجديدة مثل اللون الإرجواني، بالإضافة إلى سائر أجهزة ايفون 11 و ايفون 13 الذي تم إصداره هذا العام منذ فترة قصيرة، وحينها وجد إقبالًا كبيرًا على شراؤه، وفي الصور التالية جمعنا لكم أقوى الخصومات المتاحة لدى متجر جرير على جوالات ابل ايفون الذكية.

كما أنه يوجد منها تصميمات حديثة إنسيابية، حيث يمكن إمساكها في اليد بكل أريحية، كما أن شركة ابل تميزت بتصميم جوالاتها بخامات عالية الجودة والمتانة، مما يساعد على زيادة عمر الجوال للإستفادة منه لأعوام كثيرة، أيضًا تضم الجوالات التي تنتجها ابل بكاميرات عالية الجودة بكوالتي مميزة لأفضل الصور ومقاطع الفيديو.

ونجد في متاجر مكتبات جرير الموجودة داخل المملكة العربية السعودية كافة إصدارات جوالات الايفون الحديث منها والذي صدر العام الماضي أيضًا، حيث تتسم جوالات ايفون بالإقبال على شراءئها حتى بعد أن يمر عليها أكثر من عام، وهذا لأن شركة ابل المنتجة لها تهتم بتوفير مواصفات مميزة تستمر مع المستخدم لسنين كثيرة.

jarirbookstore

جوال ابل ايفون 13 iphone 13 لون وردي يدعم شبكة الجيل الخامس الإصدار سعة 256 جيجا بايت، بسعر 4299 ريال سعودي.

لون وردي يدعم شبكة الجيل الخامس الإصدار سعة 256 جيجا بايت، بسعر 4299 ريال سعودي. جوال ابل ايفون 13 ميني iphone 13 mini يدعم شبكة الجيل الخامس الإصدار سعة 512 جيجا بايت، بسعر 4799 ريال سعودي.

يدعم شبكة الجيل الخامس الإصدار سعة 512 جيجا بايت، بسعر 4799 ريال سعودي. جوال ابل ايفون 13 برو iphone 13 pro لون ذهبي يدعم شبكة الجيل الخامس الإصدار سعة 1 تيرا بايت، بسعر 7199 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير

جوال ابل ايفون 13 ميني iphone 13 mini، يدعم شبكة الجيل الخامس الإصدار سعة 256 جيجا بايت، بسعر 3799 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 11 iphone 11 لون بنفسجي 4 جي، الجوال يدعم تشغيل شبكة إتصال الجيل الرابع، مساحة ذاكرة الجوال الداخلية سعة 128 جيجا بايت، بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي بخصم قدره 12 %، وتوفير 400 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات

جوال ابل ايفون 11 iphone 11 لون أسود 4 جي، الجوال يدعم تشغيل شبكة إتصال الجيل الرابع، مساحة ذاكرة الجوال الداخلية سعة 64 جيجا بايت، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي بخصم قدره 13%، وتوفير 400 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 11 iphone 11 لون أخضر الجوال يدعم تشغيل شبكة إتصال الجيل الرابع، مساحة ذاكرة الجوال الداخلية سعة 64 جيجا بايت، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي بخصم قدره 13%، وتوفير بقيمة 400 ريال سعودي.

اكسترا ايفون

جوال ابل ايفون 13 ميني iphone 13 mini، الجوال يدعم خاصية تفعيل الإتصال بشبكة الجيل الخامس 5 جي، الإصدار سعة 128 جيجا بايت، بسعر خاص من متجر اكسترا السعودية 3299 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 13 برو iphone 13 pro لون ذهبي الجوال يدعم خاصية تفعيل الإتصال بشبكة الجيل الخامس الإصدار سعة 256 جيجا بايت، بسعر مخفض 5199 ريال سعودي.

تخفيضات مكتبات جرير

متاح حاليا في فروع مكتبات جرير السعودية جوال ابل ايفون 13 iphone 13 ، يوجد منه اللون الأحمر، والذي يدعم تشغيل كل شبكات الاتصال الخاصة بالجيل الخامس 5 جي، متاح منه الإصدار بسعة 128 جيجا بايت للذاكرة الخاصة بالتخزين الداخلي، بسعر حصري ومخفض جدا على موقع جرير 3799 ريال سعودي فقط لا غير.

وبمتابعتكم لما سنوافيكم بالجديد دائما من تخفيضات وخصومات مكتبات حرير السعودية فور صدورها في الكتالوج الجديد أو موقع الانترنت، حيث يعرض فيه تفصيلا مواصفات كل منها، مع الاسعار قبل الخصم وبعده، كما انه من الممكن تقسيط المبلغ على اقساط متساوية شهرية تصل إلى 36 شهر، بعد قراءة الاحكام والشروط والتاكد من الموافقة عليها.

جرير

يوجد لدى تخفيضات جرير ميزة أخرى بجانب سعرها المميز، ألا وهي خدمة تقسيط جرير المتاحة على كافة المنتجات، وفي التالي تجدون مختلف إصدارات جوالات جرير سامسونج من فئات النوت وسلسلة الـ s في جوالات سامسونج جالاكسي الأشهر على الإطلاق.

ومن الجدير بالذكر هو حقيقة أن تلك الفئات تعد الأعلى على الإطلاق من بين سائر سلاسل إصدارات سامسونج المتنوعة الأخرى، حيث تقدم شركة سامسونج العديد من الإصدارات ضمن كل سلسلة على مدار العام، وبهذا تتيح الشركة الفرصة أمام كل محبي إستخدام جوال سامسونج لإختيار الإصدار المناسب لهم ولإحتياجاتهم من الجهاز.

ومع كل تلك الجوالات التي عرضناها لكم والتي تقدمها مكتبات جرير في المملكة العربى السعودية، يمكنكم أن تجدون من بينها الجوار المفضل لكم وفقًا لما ترغبون به من مواصفات تقدمها لكم شركة سامسونج الرائدة في مجال صناعة مختلف الأجهزة الإلكترونية من الجوالات، والشاشات، والساعات الذكية، والتابلت، وأيضًا العديد من الأجهزة الكهربائية.

jarir

جوالات جرير سامسونج جالكسي اس 21 بلس samsung galaxy s21 plus النسخة 128 جيجا بسعر مخفض 3499 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي بخصم 55 ريال أي ما يعادل 13%.

النسخة 128 جيجا بسعر مخفض 3499 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي بخصم 55 ريال أي ما يعادل 13%. جوالات جرير سامسونج جالكسي نوت 20 الترا samsung galaxy note 20 ultra النسخة 256 جيجا بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي بخصم 55 ريال أي ما يعادل 13%.

موقع جرير

جوالات جرير سامسونج جالكسي اس 20 اف اي samsung galaxy s20 fe النسخة 128 جيجا، و 8 جيجا رام، بسعر 2249 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي بخصم 250 ريال أي ما يعادل 25%.

جوالات جرير سامسونج جالكسي اس 21 الترا samsung galaxy s21 ultra النسخة 256 جيجا بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال سعودي بخصم 900 ريال.

جرير سامسونج

جوالات سامسونج جالكسي زد فولد 2 samsung galaxy z fold2 النسخة 256 جيجا بسعر 6199 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي بخصم 1800 ريال بخصم 23%.

2 النسخة 256 جيجا بسعر 6199 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي بخصم 1800 ريال بخصم 23%. جوال منتج مجدد درجة ب سامسونج جالكسي اس 21 الترا samsung galaxy s21 ultra النسخة 512 جيجا بسعر 4719 ريال سعودي بدلًا من 5899 ريال سعودي بخصم 14% وتوفير 400 ريال.

خصومات مكتبات جرير

متاح خصم خاص من مكتبات جرير السعودية على كل جوالات جرير سامسونج جالكسي اس 21 بلس samsung galaxy s21 plus النسخة بسعة 256 جيجا بايت، متاح بسعر خاص وحصري 3599 ريال سعودي بدلًا من 4199 ريال سعودي، حيث تم عرضه بخصم فوري قيمته 600 ريال سعودي، والذي يعادل خصم 14% من السعر الأصلي.

وبهذا تكون مكتبات جرير قدمت العديد من أجهزة سامسونج الذكية الحديثة التي يقبل على شرائها معظم المقيمين في المملكة العربية السعودية، وهذا لأنها من بين أكثر الجوالات شهرة في المملكة، والتي تتسم بإمكانياتها العالية التقنية، سراء جودة الشاشة وجودتها العالية، مع الكاميرا فائقة الجودة سواء الكاميرات الخلفية أو الأمامية، مع نقاء السماعات، والألوان المتنوعة.

مكتبات جرير

أما في التالي فتجدون مختلف جوالات جرير هواوي الأحدث على الإطلاق، والتي لا تزال لها سوق رائجة في المتاجر السعودية في سائر أنحاء المملكة، والأسعار نتناولها لكم فيما يلي تفصيلًا بعد الخصم بتخفيضات حتى 22%.

وتقدم جرير مختلف أنواع الجوالات التي تقدمها شركة هواوي الصينية، والتي تطرح العديد من الإصدارات الجديدة والحديثة بأقوى التقنيات العالية من حيث سعة مساحة الرامات، وأيضًا مساحة الذاكرة الداخلية، بالإضافة إلى الكاميرا المميزة في جوالات هواوي بجودة عالية، مع مقاس كبيرة للشاشة ذات التقنية العالية، بالإضافة إلى التصميم المميز ال

شركة جرير للتسويق

جوال هواوي نوفا 7 اي huawei nova الجيل الرابع بسعة 128 جيجا بايت بسعر 899 ريال سعودي، بدلًا من 1149 ريال سعودي، مع توفير 250 ريال سعودي بخصم 22%.

اي الجيل الرابع بسعة 128 جيجا بايت بسعر 899 ريال سعودي، بدلًا من 1149 ريال سعودي، مع توفير 250 ريال سعودي بخصم 22%. جوال هواوي ميت 40 برو huawei mate 40 pro الجيل الخامس بسعة 256 جيجا بايت بسعر 3699 ريال سعودي، بدلًا من 4099 ريال سعودي، مع توفير 400 ريال سعودي بخصم 10%.

جرير اون لاين

جوال هواوي نوفا واي 7 بي huawei nova y7p الجيل الرابع بسعة 64 جيجا بايت بسعر خاص 649 ريال سعودي، بدلًا من 715 ريال سعودي، مع توفير 66 ريال سعودي.

الجيل الرابع بسعة 64 جيجا بايت بسعر خاص 649 ريال سعودي، بدلًا من 715 ريال سعودي، مع توفير 66 ريال سعودي. جوال هواوي نوفا 8 اي huawei nova 8i الجيل الرابع بسعة 128 جيجا بايت للمساحة الداخلية مساحة لون فضي، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3939 ريال سعودي.

جرير هواوي

جوال هواوي ميت 30 برو منتج مجدد درجة أ huawei nova mate 30 الجيل الرابع بسعة 256 جيجا بايت للمساحة الداخلية لون فضي، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3939 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا واي 9 ايه huawei nova y9a يدعم شبكة إتصالات الجيل الرابع بسعة 128 جيجا بايت، لون زهري ساكورا، بسعر خاص 1099 ريال سعودي.

جرير جوالات

عرض على جوال هواوي واي 7 اي huawei y7a الجيل الرابع بسعة 128 جيجا بايت بسعر 729 ريال سعودي، بدلًا من 769 ريال سعودي، مع توفير 40 ريال سعودي.

خصم خاص على جوال هواوي واي 6 بي huawei y6p الجيل الرابع بسعة 64 جيجا بايت بسعر 569 ريال سعودي، بدلًا من 599 ريال سعودي، مع توفير 30 ريال سعودي.

حيث تعد جوالات هواوي أفضل إنتاجات شركة هواوي الصينية التي اثبتت مكانتها بقوة منذ نشأتها، وقد زاد الإقبال على أجهزة الجوالات لديها في الفترة الأخيرة، بسبب ما تم تطويره فيها من تقنيات حديثة تنافس جوالات الأيفون وسامسونج أيضًا، كما أنها تطرح الجوالات بتصميم رائع يناسب كل الأذواق الشبابية والكلاسيكية أيضًا.

وبهذا يتضح لكم ما تقدمه مكتبات جرير من خصومات في فرعها داخل المملكة العربية السعودية، والتي تخص بها كل المعروضات لديها من الفئات الإلكترونية الحديثة ذات التقتيات عالية الذكاء، مع كل الأجهزة الكهربائية المتاحة لديها بخصومات كبيرة على الأجهزة المنزلية وأجهزة الطبخ ومستلزمات التنظيف وكل أدواته، حيث تستمر التخفيضات لمدة محدودة.

وقدمنا لكم اليوم حصريًا أقوى أسعار معروضات جرير جوالات بخصومات خاصة جدا وحصرية على الموقع الرسمي، وتابعونا في المقالات المقبلة للمزيد من الخصومات الحصرية عبر موقعنا، مع جديد الخصومات التي لا حصر لها في المملكة العربية السعودية.