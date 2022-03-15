شوف بنصف الثمن أحدث عروض لولو ماركت Lulu market لفترة محدودة بجميع الفروع على جميع الأجهزة

تخفيضات بالجملة تصل إلى نصف الثمن بكافة فروع لولو ماركت Lulu market المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، والتي تشمل خصومات عديدة على أسعار الأجهزة الكهربائية وأجهزة المطبخ بأنواعهم، كما بالفروع خصومات عديدة على أسعار كثير من السلع والمنتجات بكافة فروع لولو في السعودية، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار الساعات الذكية الحديثة بأنواعها، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الإلكترونيات الحديثة بأنواعها، وغيرهم داخل هذه المقالة بكل التفاصيل عبر موقع ثقفني.

عروض لولو ماركت اليوم بمدن المملكة العربية السعودية Lulu big offers

توجد بفروع لولو ماركت بالسعودية Lulu Ksa offers كثير من الخصومات الحصرية على أسعار: سامسونج Sumsung تاب ايه 7 10 بوصة بسعة 32 جيجابايت، وعرض آخر منهم على سعر اتش بي نوت بوك كور أي 3، وخصم آخر منهم على سعر لينوفو تاب إم 7 بسعة 32 جيجا، وخصم آخر منهم على سعر اوبو موبايل ايه 53، بسعة 64 جيجابايت، خصم آخر منهم على سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 11 بسعة 128 جيجابايت، وسرعة رامات تصل إلى 4 جيجا.

خصومات خاصة بفروع لولو السعودية اليوم وحتى نهاية الأسبوع Lulu offers

توجد أيضاً بكل فروع لولو السعودية Lulu Ksa offers كثير من العروض، ومن بينهم: خصم مميز على سعر أيكون قاتل الحشرات الليد، وخصم آخر على سعر أيكون المكنسة الكهربائية 1200 واط، وعرض مميز على سعر الغسالة النصف أوتوماتيك من أيكون بحجم 7 كيلو، وتخفيض آخر بالفروع على أسعار مكواة البخار من أيكون، وغيرهم من عروض على أسعار القلاية الهوائية الرقمية من ماركة ikon بسعة 3 لتر متعددة الإستعمالات، وخصم آخر بالفروع على أسعار قطاعة أيكون 350 واط، وغيرهم على سعر الخلاط ذو المطحنة من نفس الماركة.

تخفيضات لولو السعودية من نصف مارس 2022 ولفترة محدودة Lolo

توجد بكل فروع لولو المملكة خصومات خاصة على أسعار: الغلايات الكهربائية، وغيرهم على سعر مجمصة الخبز من يونيفرسال، وتخفيض آخر منهم على سعر محضرة الأرز من أيكون، وكذلك يوجد خصم آخر منهم على سعر الفرن الكهربائي متعدد الإستخدامات من Ikon.