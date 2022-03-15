شوف عروض ساكو اليوم saco مع أقوى الخصومات القوية حصريًا من موقع ساكو عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم متاحة بأقوى الخصومات في متجر ساكو saco بأرخص الأسعار المتاحة في موقع ساكو اون لاين بالسعودية، والتي يقدمها لكم لفترة محدودة وحتى نفاذ الكمية بكل الفروع، وتضم المعروضات مختلف مستلزمات المنزل الحديث من أجهزة وأثاث ومفروشات، كما تشمل العديد من أدوات التصليح والعناية بالسيارات والمنزل.

عروض ساكو اليوم saco مع أقوى الخصومات القوية حصريًا من موقع ساكو عروض السعودية

يضم ساكو عروض مميزة جدًا مع أقوى الخصومات الخاصة المقدمة حصريًا على الموقع الرسمي، مما يتيح للعملاء فرصة مثالية للتسوق والشراء بأرخص سعر، كما يمدهم هذا بفرص شراء كل إحتياجاتهم من الأجهزة وكل ما يرغبون به من أدوات منزلية، وإحتياجات أساسية في حياتهم اليومية بتكلفة أقل ومن مكان واحد، ولذا نقدم في التالي أسعار كل مستلزمات الحمامات والمطبخ، وأجهزة التنظيف والعناية بالسيارة، والمفروشات والأثاث.

عروض ساكو

متاح في متاجر السعودية الشهيرة العديد من معدات التنظيف الخاصة بالمنزل والسيارة بسعر خاص، ونقدم لكم في التالي معروضات موقع ساكو الإلكتروني من ماكينات التنظيف بالضغط العالي، وأجهزة الغسيل، مع رافعات كهربائية وأجهزة نفخ الإطارات، ومخزن الطاقة، وشاحن البطارية.

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جهاز نفخ اطارات عالي الأداء بسعر 549 ريال سعودي بدل من 649 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 100 ريال سعودي.

منفاخ رقمي للاطارات يعمل بقوة 12 فولت ملحق به ضوء، بسعر 139 ريال سعودي بدل من 159.75 ريال سعودي.

جهاز هول 200 واط، يعمل بقوة 12 فولت من شركة واجن، بسعر 199 ريال سعودي بدل من 229.75 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو

شاحن بطارية متعدد الوظائف بسعة 10000 مل امبير من شركة واجن، بسعر 299 ريال سعودي بدل من 349.75 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 50.75 ريال سعودي.

شاحن بطارية متعدد الوظائف بسعة 17000 مل امبير من شركة واجن، بسعر 549 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي.

منظف بخاخ لإطارات السيارة امريكي، بسعر 49 ريال سعودي بدل من 55.75 ريال سعودي.

عروض ساكو الخبر

بخاخ لتنظيف وترطيب وتنعيم الجلديات صناعة أمريكية، متاح بسعة 450 مللي، بسعر 55 ريال سعودي بدل من 59.75 ريال سعودي.

بخاخ منعم للجلود صناعة أمريكية، متاح بسعة 450 مللي، بسعر 49 ريال سعودي بدل من 56.75 ريال سعودي.

مخزن طاقة بسعة 3000 امبير من شركة واجن، مع ضاغط للهواء260 رطل، بسعر 449 ريال سعودي بدل من 529 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 80 ريال سعودي.

تخفيضات عروض ساكو

ماكينة تنظيف بالضغط كيه 7 k7 180 بار تحكم كامل من كارشير، تعمل بقوة 2800 واط، بسعر 2999 ريال سعودي بدل من 3729 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 730 ريال سعودي، أو بتقسيط السغر على عدة أشهر بمقدار 500 ريال سعودي شهريًا.

منظف بخاخ خاص باطارات السيارات صناعة أمريكية، بسعر 49 ريال سعودي بدل من 55.75 ريال سعودي.

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نحتوي ساكو اون لاين على مفروشات مكتبية من طاولات الكمبيوتر، والستائر اللفافة، والأرفف، بأسعار خاصة جدًا تتيح للمستخدم شراء أجود قطع الأثاث الحديث، مع تصميمات عصرية جدًا تناسب مختلف الأذواق، مما يقدم للعميل العديد من الإختيارات التي تناسبه وتناسب ديكور منزله.

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طاولة كمبيوتر بإطار من المعدن بمقاس 100×60×65 سم، بسعر 399 ريال سعودي بدل من 499.75 ريال سعودي بتوفير مبلغ 100.75 ريال سعودي.

طاولة كمبيوتر بمقاس 156×144×76 سم، بسعر 699 ريال سعودي بدل من 899 ريال سعودي بتوفير مبلغ 200 ريال سعودي.

مكتب كمبيوتر بمقاس 103×55×70 سم، بسعر 249 ريال سعودي بدل من 299.75 ريال سعودي بتوفير مبلغ 50.75 ريال سعودي.

ساكو عروض

مكتب كمبيوتر بمقاس 100×54×93 سم، بسعر 399 ريال سعودي بدل من 499.75 ريال سعودي بتوفير مبلغ 100.75 ريال سعودي.

مكتب كمبيوتر بمقاس 120×60×76 سم، بسعر 499 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي بتوفير مبلغ 100 ريال سعودي.

مكتب كمبيوتر بمقاس 120×60×76 سم، بسعر 499 ريال سعودي بدل من 699 ريال سعودي بتوفير مبلغ 200 ريال سعودي.

عروض ساكو السعودية

خصومات على طاولة كمبيوتر بمقاس 80×50×75 سم، بسعر 299 ريال سعودي بدل من 379.75 ريال سعودي بتوفير مبلغ 80.75 ريال سعودي.

تخفيضات على مكتب كمبيوتر بمقاس 132×50×124 سم، بسعر 529 ريال سعودي بدل من 699 ريال سعودي بتوفير مبلغ 170 ريال سعودي.

خصم خاص على رف زجاج بمقاس 60×20×0.6 سم، بسعر 49 ريال سعودي بدل من 69.75 ريال سعودي.

عروض ساكو على الأثاث

خصم كبير على رف مصنوع من الخشب بمقاس 60×23.5×3.8 سم، متاح في المتجر باللون الأبيض والأسود بسعر مميز لفترة محدودة 59 ريال سعودي بدل من 79.75 ريال سعودي.

تخفيض مميز على رف مظهر خشبي من هوني بس، بمقاس 120×23.5×3.8 سم، متاح في المتجر باللون والأسود بسعر خاص 69 ريال سعودي بدل من 85.75 ريال سعودي.

ساكو

تعد الحمامات من الأماكن التي تتطلب زوق خاص في المنزل، وبالتالي يقدم لكم ساكو الخبر العديد من مستلزمات الحمامات بتصميمات متنوعة وألوان مناسبة للذوق الحديث، من الجاكوزي وخزانات الحمامات ذات الذوق الرفيع، بجانب العديد من الأرضيات بألوان وخامات مميزة من أجود الأنواع.

متجر ساكو

جاكوزي soul مقاس 65×152×152 سم، متاح منه اللون الأبيض، بسعر 3799 ريال سعودي بدل من 4499 ريال سعودي، مع توفير 700 ريال سعودي، ويمكن تقسيط المبلغ على مدة 12 شهر بقسط قيمته 317 ريال سعودي.

جاكوزي sky مقاس 73×121×180 سم، متاح منه اللون الأبيض، بسعر 3899 ريال سعودي بدل من 4599 ريال سعودي، مع توفير 700 ريال سعودي، ويمكن تقسيط المبلغ على مدة 12 شهر بقسط قيمته 325 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو

خزانة حمام aplite مصنوعة من الألومنيوم ومقاومة للماء بمقاس 60×47×45 سم، متاح منه اللون الأبيض والأسود، بسعر 499 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي، مع توفير 100 ريال سعودي.

خزانة حمام بمقاس 80×46×47 سم، بسعر 1149 ريال سعودي بدل من 1499 ريال سعودي، مع توفير 350 ريال سعودي، ويمكن تقسيط المبلغ على مدة 12 شهر بقسط قيمته 129 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو بالسعودية

خزانة حمام جانبية بمقاس 160×32×40 سم، بسعر 759 ريال سعودي بدل من 899 ريال سعودي.

خزانة حمام بمقاس 120×46×47 سم، بسعر 1499 ريال سعودي بدل من 1999 ريال سعودي، ويمكن تقسيط المبلغ على مدة 12 شهر بقسط قيمته 334 ريال سعودي.

عرض مخفض على مقعد حمام مصنوع من البلاستيك، بسعر 35 ريال سعودي بدل من 39.75 ريال سعودي.

قدمنا لكم تخفيضات ساكو اليوم مع أقوى الخصومات الحصرية في كل فروع المملكة العربية السعودية، والتي عرضنا لكم منها مستلزمات الحمامات، والمكتب، والسيارة، وتنظيف المنزل، ولا تنسوا أن تتابعوا موقعنا الرسمي ليصلكم منه كل الأخبار الخاصة بأسعار المنتجات في السعودية.