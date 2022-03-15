نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عيد الأم 2022” اكتب اسمك على صور تهنئة عيد الام ورسائل تهنئة عيد الأم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسمك على صور عيد الأم، لعيد الأم عدة مسميات من ضمنها يوم الأم وهو ضمن الأعياد الغير رسمية أي أنه مستحدث ويعود تاريخ ذلك للقرن العشرين، وكان الهدف منه هو تكريم الأمهات وجاءت فكرة عمل عيد للأم لكي يكون بمثابة يوم للاحتفال بالأمهات وعودة الروح الأسرة والحميمة التي افتقدتها أغلب الأسر نظراً لدوامة الحياة والإنشغال ليأتي يوم عيد الأم ليكون للأم خصيصاً تكليلاً وتقديراً لها، ولمعرفة المزيد عن موعد عيد الأم، وكيفية كتابة تهنئة عيد الأم على صور جميلة تناسب التهنئة بهذا اليوم العظيم في معناه فتابعونا فيما يلي فضلاً.

كروت معايدة لعيد الأم

نقدم لكم باقة من كروت المعايدة لعيد الأم 2022 والتي يمكن استخدامها لعمل صورة مميزة للتهنئة بعيد الأم وإرسالها للأم عن طريق الواتساب أو السوشيال ميديا:

خطوات كتابة اسم على صور تهنئة عيد الأم 2022

يمكننا اختصار خطوات كتابة اسم على صورة عيد الأم 2022 عبر موقع ثقفني كالتالي:

في البداية قم باختيار تصميم لصورة تهنئة عيد الأم يناسب ذوقك وتتوقع أن يعجب والدتك من التصميمات الموجودة في المقال بالأعلى. ثم قم بكتابة اسمك في المربع اسفل التصميم الذي تم اختياره (يُفضل كتابة الاسم باللغة العربية). في حال وجود مربعين للكتابة يمكنك كتابة اسمك وكتابة رسالة قصيرة في المربع الآخر للتهنئة بحلول عيد الأم 2022. بعد كتابة اسمك قم بالضغط على زر صناعة الصورة. سوف تظهر لك صورة التصميم ومكتوب عليها الاسم الذي أدخلته في المربع. يمكنك تحميل الصورة ومشاركتها عبر مواقع التواصل أو الرسائل مع أحبابك عن طريق الضغط على زر تحميل الصورة.

متى عيد الأم؟

أسئلة تحمل نفس المعنى والغرض منها هو معرفة موعد الاحتفال بالأم في عيدها والمقرر أنه يكون يوم 21 من شهر مارس من كل عام، ويوافق عيد الأم لعام 2022 بأنه سوف يكون يوم الإثنين 21 مارس، ونقدم لكم الآن العد التنازلي لموعد عيد الأم 2022:

وكل عام وجميع الأمهات بخير وصحة وسعادة وراحة بال، واستطرد الحديث عن طرق تهنئة الأم في عيدها والسبل التي يمكنك من خلالها عمل تهنئة من نوع مختلف وخاص بك وهو ما نسعى إليه اليوم من خلال مقالنا لذا تابعونا فضلاً.

أجمل رسائل عيد الأم

من غيرك أنا دايما يا أمي حياتي كئيبة .. كل عام وانت بألف خير ويارب سنه سعيدة. أنا قطعه من قلبك وانت كل القلب يا أمي. ابنك بيطلب منك ترضي عنه ودعيت ربنا من طول العمر يديكي ولو ياخد من عمري ويديه ليكي. أمي دنيتي معاكِ حلوة وفي شفاهي إنتِ غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر هديك عمري فدوة.

اكتب تهنئة عيد الأم على صور معايدة مميزة 2022

نوفر لك ميزة إضافة عبارات التهنئة والمعايدة عن طريق إضافتها على صور جاهزة ويمكنك تحميلها لجهازك أو مشاركتها، كما تستطيع التعديل على الصورة، وإضافة الأسم وعبارة التهنئة التي ترغب بها، وبالتالي لا تحتاج إلى التطبيقات العقيمة فنحن نوفرها لك بدون الحاجة إلى تحميل تطبيق بعينة والأهم إنها خدمة مجانية ولا تفرض أي رسوم، وبالتالي يمكنك تهنئة أمك في عيدها بشكل وطريقة جديدة ومميزة.

يوم الام

تعرفنا فيما سبق على تاريخ عيد الام والآن حان الوقت لعرض صور عن عيد الام المميزة والجديدة كلياً مرفقة بكلمات وعبارات تهنئة معايدة الأمهات في عيدهن وإليكم أبرز عبارات التهنئة الممزوجة بدفئ المشاعر.

كلام عن عيد الام

أمي يا منبع الطيبة، ويا أغلى قلب وأجمل حبيبة، عساك مني كل سنة قريبة.

اللهم لا تحرمني حنانها ولا خوفها عليّ .. كل عام وأنت بخير يا أمي.

يا رب هي أحسنت تربيتي وسهرت الليالي من أجلي فيا رب فردوسك الأعلى لها وارزقها سعادة الدارين.

لو كان العالم كله في كفة وأمي في كفة أخرى لاخترت أمي .. فيا رب احفظها وأدم عليها الصحة والفضل.

الغالية عليا أمي الحبيبة الأولى والصديقة الغالية منبع الحنان، كل عيد أم وأنتِ بخير.

أمي أحبك مثل ما أنتِ في العطف، واللين، والقسوة، لإني أعرف في كل الأحوال أنك لا يهمك سوى مصلحتي كل عام وأنت بخير يا أمي.

أمي من لي بهذه الدنيا غيرك، أشكي له، وأبث له همومي، كثر الله خيرك، تملئين أفراحي بيومي كل عام وأنت بألف خير يا أمي.

أمي الغالية واعز الغوالي، ورفيقة دربي وعشقي الأول، عيد أم سعيد لأجمل أم في الكون.

أمي يا شذى الأزهار، ويا لحن الأطيار، كل عام وأنت بهجة الدار. أمي أتمنى من الله في عيدك أن يلبسني رضاكِ كعقد أزهار لا تموت.

باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك وأقول لك أحبك يا أمي.

أمي عشقي الأول ومعشوقتي كل عام وانتي في حياتي لأنها لا تحلو سوى بك.

عيد الأم أحلى الأعياد يا أغلى وأجمل وأحن وأطيب وأروع وأكرم أم في الدنيا.

أحبك يا أمي حبا غزا شغاف قلبي.

عرفت الحب بك يا أمي وعرفت معنى الاحتواء بك وعشقت الحياة معك.

خدمات ثقفني للتهنئة بعيد الأم 2022

يهتم موقع ثقفني بتقديم العديد من الخدمات عالية الجودة للقراء الأعزاء، ونحن نقدم باقة من المقالات الخدمية للتهنئة بحلول عيد الأم للعام الميلادي 2022 والتي نرجوا أن تكون معيناً لمتصفحي الموقع في التواصل مع الأم وتهنئتها بحلول يوم الأم:

عبارات عن عيد الأم

أمي أتمنى من الله في عيدك أن يلبسني رضاكِ كعقد أزهار لا تموت. أمي يا منبع الطيبة، ويا أغلى قلب وأجمل حبيبة، عساك مني كل سنة قريبة.

أمّي لا أتصور حياتي دونك، فالعمر لا يحلو إلّا بكِ، أدعي دوماً أن يحفظكِ الله، كل عام و أنتِ بخير.

أمّي لو كان عمري بيدي لزدته لكِ.

حبي لك يا أمي لا يوصف، أنت الحياة كلها ويزيد.

إذا أهديتك الذهب أنتِ أثمن، وإذا أهديتك الورد فأنتِ أحلى أما إذا أهديتك عمري فأنت أغلى.

في عيدك يرفرف قلبي مشتاق، ويرسل حبه مع الأشواق، يقلك كل عام وأنت أجمل الأرزاق.

مشتاق إليك أمي حد السماء.

رسائل تهنئة عيد الام

أمي أحبك مثل ما أنتِ في العطف، واللين، والقسوة، لإني أعرف في كل الأحوال أنك لا يهمك سوى مصلحتي كل عام وأنت بخير يا أمي.

كل عام وكل لحظة وكل ثانية وانتِ في سعادة وراحة بال وهناء، دومتي لي يا أمي وكل عام والحياة اجمل بوجودك.

كل عام وأنت بخير يا من تحت أقدامك الجنة.

كل عام وأنت معنا يا نور عيني يا نبض قلبي يا عشق عقلي.

أمي .. ما أتصور حياتي من غيرك .. العمر ما يحلى غير بوجودك ..وكل ما يمر عيدك بحضورك .. أدعو ربي ما يحرمنا من وجودك .. كل عام وأنت بخير.

أمي .. الله لا يحرمني منك.

نصف السعادة أمي ونصفها الآخر دعوة منها .. اللهم لا تحرمني من أمي ومن وجودها ومن خيرها ومن بركتها.

مهما كانت نعم الله في الدنيا من حولك جميلة .. تظل الأم أجمل نعمة في الدنيا.

يا أغلى ما في الكون يومك أحلى وأجمل يوم، أحبك أمي.

كل لحظة في عمرك وأنت بخير ومعافاه أسأل الله أن يمتعنا بوجودك في حياتنا وأن يرزقك العمر المديد في طاعة المولى عز وجل يا أجمل أم.

أمي يا شذى الأزهار، ويا لحن الأطيار، كل عام وأنت بهجة الدار.

عيد الأم أجمل وأروع الأعياد لأنهيجعلني أحتفل بك يا أغلى وأجمل أم في الدنيا.

أكتب أسمك و اضف صورتك على صور جاهزة للتهنئة بعيد الأم للعام الميلادي 2022

يمكنك التعديل على الصور وإضافة الأسم والتهنئة المناسبة التهنئة وإرسال الصورة إلى والدتك بعد تحميلها من الموقع في صورة ملف صورة على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكن خدماتنا لا تتوقف عند هذا الحد بل نوفر لك إمكانية التعديل على الصور في نطاق أوسع من إضافة اسم أو عبارات بل يمكنك إضافة صورة للذكرى وتكون أحلى هدية للأم.

صور تهنئة عيد الأم

افكار لهدايا عيد الأم جديدة

يمكنك تقديم تهنئة عيد الأم من خلال استخدام بوسترات تحوي عبارات تهنئة مكتوبة، ويمكنك استخدام خدمة اكتب اسمك على صورة تهنئة عيد الأم والتعديل على الأسماء وإضافة العبارات ومزج الصور وجميعها طرق وسبل تعد ليست جديدة ولكنها أسهل من الطرق التقليدية التي تحتاج لتحميل تطبيقات ربما تكون عقيمة وربما جهازك لا يحتوي على مساحة لتحميل التطبيق، فبعد الآن لا تشغل بالك فنحن نوفر لك خدمتنا مجانا وبدون تحميل لتطبيق بعينه، أما بالنسبة للهدايا فاختر هدية تحبها والدتك سواء شراء ذهب لها أو شراء ملابس تحبها أو عطر أو شيء ينقصها، بجانب ما أشرنا إليه من مميزات تتميز بها خدمتنا دونا عن غيرها.