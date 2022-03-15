طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا بطريقة فعالة ومجربة بدون لمس أو جهود ولن يعود نهائيا

طرد البرص أو الوزغ من المنزل يعد هذا نوع من الزواحف القبيحة المنظر التي تظهر في فصل الصيف، وخاصة في الأماكن الرطبة وتدخل إلى المنازل عادة من النوافذ وتحت أعقاب الأبواب ومن البلكونات، ولها أكثر من مدخل حيث أنها من المشاكل المزعجة التي تواجه السيدات، لذلك سعت كلا منهم للبحث عن طريقة لطرد هذا الوزغ نهائيا؛ فقررنا نحن من خلال مقالنا اليوم توضيح الطرق التي تساعد على طرده من المنزل ونهائيا.

طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا

يوجد بعض الطرق التي تساعد على التخلص من هذا الكائن المزعج من البيت نهائيا؛ فيجب الالتزام بالخطوات حتى نحصل على أفضل نتيجة، ومنها ما يلي:

قشر البيض: هذا من الأشياء المخيفة جدا للبرص على اعتقاد أنه بيض ثعبان، فيتم وضع قشر البيض في الأماكن التي من الممكن يتواجد فيها أو يخرج منها، فهو بذلك يترك المنزل ويهرب نهائيا.

الثوم: الثوم ذو رائحة نفاذة لديها القدرة على طرد البرص نهائيا، ونضع فصوص من الثوم المقشر ويتم قسمه نصفين، ونضعه في الأماكن التي يدخل منها او يتواجد فيها.

خليط من كرات البن والتبغ: نحضرهم ونخلطهم جيدا ويتم تشكيلها على هيئة كرات، ونضعها على النوافذ والأماكن التي يتواجد بها البرص.

عمل ألواح خشبية ودهانها غراء: نقوم بدهن القطع الخشبية غراء ونضعها في أماكن دخول البرص، فهذه الطريقة تمنع دخوله.

نصائح يجب اتباعها للتخلص من البرص

يوجد عدة نصائح يجب اتباعها للتخلص من البرص نهائيا، وهي كالآتي: