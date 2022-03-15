نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيل وطرق تثبيت البرفان لجعل عطرك يدوم طول اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق تثبيت رائحة العطور لمدة طويلة، تعتبر العطور من الأشياء المهمة لكل شخص، وأيضا كل نوع من أنواع العطور يعبر عن حالة مزاجية معينة لكل شخص، وهناك من يستعمل أنواع معينة من العطور في أوقات معينة لتذكر مناسبة أو ذكرى معينة، وأيضا لكل رائحة عطر سحرها الخاص التي تميز الشخص الذي يقوم بإستعمالها فبعض الأشخاص قد تفضل العطور الشرقية والبعض الأخر يفضل عطور برائحة الفواكة فيما يفضل البعض رائحة الزهور، وفى كل المناسبات الخاصة وأيضا العامة ستبقى العطور من أهم وأقيم وأفضل الهدايا التي يقدمها الأشخاص بعضهم البعض.

ومن الأشياء المهمة التى لابد أن تتوفر فى أى نوع من أنواع روائح العطور هى درجة ومدة ثباته فكلما زادت مدة ثبات رائحة العطر كان ذلك أفضل واليوم سوف نقدم لكم بعض الطرق لتثبيت رائحة العطور مدة طويلة.

طرق تثبيت رائحة العطور:

من المعروف أن مناطق النبض في الجسم تساهم بدرجة كبيرة في تثبيت رائحة العطور لأطول مدة على الجسم وهي عادة ما تكون خلف الأذن وعند مكان النبض فى اليدين، وأيضا يجب أن يتم وضع العطر على الجسم مباشرة لأنه يساعد أيضا على تثبيت رائحة العطور لمدة طويلة ويتفاعل العطر مع الجسم ليعطى الشخص رائحة محببة له، وكذلك للحفاظ على الملابس لأن هناك بعض الأقمشة التي قد تتلف من العطور.

الطريقة الأخرى لتثبيت رائحة العطور:

هى إستخدام عطور يتواجد بها نسبة الزيت العطرى بتركيز كبير فكلما زادت نسبة الزيت العطرى كلما زادت درجة ثبات رائحته لمدة أطول، وأيضا يجب وضع العطور فى مكان جاف ومظلم لتعتيقه وجعل رائحته أكثر ثباتا.

ويمكن لأى شخص صنع عطرته الخاص في المنزل دون الحاجة إلى شراءه، وذلك باستخدام المكونات التالية:

زيت عطرى النوع المفضل لديك كالزهور أو الفواكه أو العود الشرقي.

كحول عالي الجودة.

ماء مقطر ولا يجب إستخدام ماء الصنبور.

زجاجة عطر فارغة.

قمع بلاستيك.

نقوم بإضافة نسبة من الزيت العطري إلى الزجاجة ويجب أن تكون نسبة الزيت العطري أكبر من نسبة الكحول والماء لكى تحصل على رائحة عطر تدوم لساعات، ثم نضع الكحول والماء ونقوم بغلق الزجاجة ثم رجها جيدا حتى تمتزج المكونات ونحفظها فى مكان جاف.