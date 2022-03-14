نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض العثيم الأسبوعية اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 بمناسبه شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم الأسبوعية من العروض المميزة والتي عليها إقبال كبير من جميع المواطنين في جميع المدن جده ومكه و الرياض حيث تقدم افضل وأجود أنواع السلع الغذائية بمختلف أنواعها من منتجات غذائية طازجه كالفواكه والخضروات وجميع أنواع المعلبات الغذائية وأيضا المكسرات والبقوليات بمختلف أنواعها وجميع الأدوات المنزلية من أدوات كهربائيه كما تحتوي عروض عبد لله العثيم في جميع متاجرها وأسواقها علي جميع مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء وأيضا الملابس .

عروض العثيم الأسبوعية

تضم عروض العثيم جميع المواد الغذائية من فواكه حيث تحتوي علي العنب و التفاح الأحمر والبرتقال والكمثري وأيضا التين والمانجوا وجميع أنواع الخضروات كالخس الرومي وأيضا الجزر والباذنجان والبقوليات كالعدس والفول وجميع أنواع المعلبات الغذائية كالمربي والتونه والحلاوة الطحينية و الحلويات المشكلة وجميع أنواع الدواجن الطازجة والمجمدة والأسماك واللحم البلدي الطازج كل ذالك تقدمة عروض العثيم الأسبوعية لمواطنيها بخصومات تصل إلى 50% بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم.

مجله عروض العثيم اليوم

تحتوي مجله عروض العثيم علي العديد من المنتجات والتي يبحث عليها العديد من المواطنين لمعرفتها لذالك نقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال والذي يحتوي علي جميع المنتجات والتي تقدمها لكم من خلال موقع ثقفني كي تسفيدوا من تلك الخصومات الكبيرة والمميزة للغايه في جميع متاجر وأسواق العثيم.

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع الحلويات الشرقية حيث تقدم لعملائها حلويات شرقيه مشكله بسعر 19.95 ريال سعودي وتورته حجم صغير بسعر 22.95 ريال سعودي والكنافة بال قشطه بسعر 23.95 ريال سعودي والمعمول بالتمر وجميع أنواع المكسرات كرواسون والزبيب عين الجمل والسميد والبقوليات كالعدس الأحمر.

تشمل عروض العثيم جميع أنواع المعلبات حيث تقدم في عروضها ومتاجرها الفراولة بسعر 7.95 ريال سعودي وصدور دجاج والأناناس هالي شرائح وأرز هالي والأرز ألبسمتي بنصف الثمن فقط.

كما تحتوي أيضا عروض العثيم الأسبوعية علي جميع أنوع الفواكه حيث تقدم الفراولة الطازجة و الجوافة والكيوي بسعر 6.95 ريال سعودي و الليمون و الكمثري و البخاري الأحمر والخضروات كال كوسه الخضراء والخس والزنجبيل وجميع أنواع التمر والذي يحتاجه كل بيت أثناء الإفطار حيث انه سنه عن النبي صلي الله عليه وسلم وبه قيمه غذائيه كبيره لذالك تقدمه عروض العثيم وأيضا جميع أنواع المشروبات الطازجة.