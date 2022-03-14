نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض بنده الأسبوعية اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 تخفيضات شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده الأسبوعية والتي تعد من اهم وافضل العروض المميزة التي ينتظرها جميع الأشخاص بمختلف أعمارهم حيث تحتوي علي جميع المتطلبات الغذائية والتي يحتاج إليها كل منزل في جميع مدن المملكة العربية السعودية مثل مدينه جده و الرياض ومكه حيث تقم في متاجرها وأسواقها تخفيضات تصل إلي نصف الثمن كي يستفيد جميع عملائها من المنتجات المقدمة في عروضها الأسبوعية والتي تستمر لسبع أيام فقط.

عروض بنده الأسبوعية

تضم عروض بنده جميع الأدوات المنزلية والكهربائية بخصومات تصل إلى 50% بمناسبه اقتراب شهر رمضان المبارك حيث ي سعي جميع المواطنين لمعرفه المنتجات التي توفرها عروض بنده وهايبر بنده في متاجرها وأسواقها والتي سنقدمها لكم من خلال هذا المقال من خلال مجله العروض والتي تحتوي علي جميع المنتجات والسلع الهامة للغايه للمواطن فسارعوا قبل نفاذ الكميه و انتهاء هذا العرض الرائع للغايه.

مجله عروض بنده اليوم

تشمل عروض بنده جميع المستلزمات الغذائية الهامة لكل بيت حيث تقدم كريم الكر اميل وزيت الذرة أيضا والدجاج والأرز البسمتي والطحين الفاخر والمك رونه والزبد الطبيعي البرتقال وغيرها من المنتجات الغذائية والتفاح بسعر 5.95 ريال سعودي فقط وأيضا يوسفي مصري بسعر 3.95 ريال سعودي و العنب الأبيض والعنب الأسود وتفاح جولد روز فرنسي الذي يعشقه الجميع الصغار والكبار كما تحتوي أيضا عروض بنده علي المانجو.

تضم عروض بنده في متاجرها الليمون و الخس الرومي بسعر 3.95 ريال سعودي كما تحتوي علي جميع أنواع الجبن الأبيض حيث تقدم جبن هايلاند بسعر 14.95 ريال سعودي وجبنه عكاوي استرا بسعر 29.95 ريال سعودي وجبن دوبل كريم و لبنه تركي والقشطه الطازجة وخليط الزبد الغير مملح وجبن فريكو

تحتوي أيضا علي مرتديلا ساده بالزيتون بسعر 26.95 ريال سعودي و الزيتون الأسود والمخلل وشراب قصب السكر وطحينه ومربي الفراولة المميزة وجميع أنواع المعلبات الغذائية ومستحضرات التنظيف ومستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء

تضم عروض بنده جميع أنواع اللحوم الطازجة حيث تقدم لعملائها كفته بقري برازيلي وبرجر بقري وروستو بقري برازيلي بسعر 38.95 ريال سعودي وفخذ خروف أيضا وحم العجل الباكستاني وجميع أنواع الحلويات والعصائر الطبيعية والبسكويت بخصومات مميزه للغايه.