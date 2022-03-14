نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم الطازج بمناسبه اقتراب شهر رمضان المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم الطازج حيث تعد من اهم واقوي أنواع العروض والتي ينتظرها العديد من المواطنين في كل يوم اثنين من كل أسبوع حيث تقدم لعملائها جميع المنتجات الغذائية بخصومات مميزه جدا بمناسبه اقتراب شهر المغفرة شهر رمضان المبارك والذي يتبقى عليه أيام قليله لذالك هناك إقبال كبير من المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية لمعرفه مجله العروض للاستفادة من هذا العرض المميز قبل انتهاء اليوم ونفاذ الكميه من جميع متاجر وأسواق عبد لله العثيم.

عروض العثيم الطازج

تحتوي مجله عروض العثيم علي جميع المواد الغذائية الطازجة كالفواكه وأيضا الخضروات و المعلبات الغذائية والمكسرات و جميع أنواع اللحوم الطازجة والأسماك أيضا بخصومات تصل إلي 50% لجميع عملائها كي يمكنهم الاستفادة من هذا العرض الرائع والمميز والذي يستمر لمده يوم واحد فقط في جميع أسواق العثيم في جده و الرياض وباقي مدن المملكة العربية السعودية.

مجله عروض العثيم اليوم الاثنين

تشمل عروض العثيم الخيار الطازج بسعر 3.95 ريال سعودي فقط والبطاطس بسعر 2.95 ريال سعودي و الموز والعنب بسعر 9.95 ريال سعودي كما تحتوي أيضا علي الأناناس بسعر 7.95 ريال سعودي والعديد من الخضار كالجر جير والنعناع أيضا والبصل والبرتقال بسعر 4.95 ريال سعودي وجميع أنواع التمر الذي يحتاج إليه كل بيت علي مائده الإفطار وأيضا المشروبات الطبيعية.

تضم أيضا عروض العثيم افضل أنواع الحلويات الشرقية حيث تقدم في عرضها لقمه القاضي بسعر 18.95 ريال سعودي و بسكويت بالشوكلاته والكيكة والدنوات والمعمول بالتمر اللذيذ وجميع أنواع الجبن حيث تحتوي علي الجبن و ألقشطه واللبنة و الحلاوة الطحينية الرائعة والزيتون الأسود بسعر 21.95 ريال سعودي فقط

تحتوي أيضا عروض العثيم علي الجزر و الكمثري الدجاج الطازج والعديد من الأدوات الكهربائية كالخلاط والميكرويف ولحم العجل أيضا والكوسه والباذنجان والطماطم وجميع المكرسات كاللوز والفستق أيضا.

كانت هذه مجله عروض العثيم اليوم والتي قدمناها لكم من خلال هذا المقال كي يمكنهم التعرف علي المنتجات المطروحة في هذا العرض المميز في كل يوم من كل أسبوع والاستفادة منه اقصي استفادة بمناسبه اقتراب رمضان الكريم والذي يحتاج جميع المواطنين في منازلهم السلع الغذائية والتي توفرها عروض العثيم.