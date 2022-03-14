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تعتبر التشققات ووجود الجلد الميت من الأمور المزعجة عند كثير من السيدات والتي تبحث عن بعض الكريمات للتخلص من تلك المظهر السيئ ويمكن أن تكون هذه الكريمات والمنتجات غالية الثمن ولكن سنعرض في هذا المقال طريقة سهلة وموفرة للتخلص من الجلد الميت والتشققات بكل سهولة. التخلص من التشققات والجلد الميت المكونات: شمعة واحدة.

زيت اللوز الحلو.

ليمون.

زيت لصبار. طريقة التحضير: نقوم بتسييح الشمعة على النار.

يتم وضعها في إناء واسع.

نضع ليمونه واحدة على هذا الخليط.

نضع ملعقتين من زيت الصبار.

نقوم بتقليب هذا الخليط جيداً حتى يصبح قوامه كريمي.

يتم وضعه على التشققات والجلد الميت ونقوم بحك المنطقة جيداً ويترك.

يمكن تكراره كل يوم وسوف نلاحظ وجود نتيجة خلال أسبوع واحد من نعومة وإشراق والتخلص من التشققات تمامًا. التخلص من الجلد الميت بشمعة واحدة المكونات: شمعة واحدة.

زيت زيتون.

خل التفاح. طريقة التجهيز: نقوم بتسييح شمعة واحدة على النار.

نقوم بوضع ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

ولا بد من إضافة ملعقة واحدة من خل التفاح.

ويتم مزجهم جيداً حتى يصبح القوام كريمي أيضًا ويتم استخدام ذلك الخليط يوم بعد يوم لمدة أسبوع وسنلاحظ نتيجة ملحوظة في القضاء على التشققات والجلد الميت. علاج تشققات القدمين المكونات: شمعة واحدة.

فازلين. طريقة التجهيز: كما أنه من الخطوات الأولى هي أن نقوم بتسييح شمعة على النار.

وفيما بعد نحتاج أن نقوم بوضع ملعقة من الفازلين ويتم وضعه على التشققات والجلد الميت.

ويستخدم هذه الطريقة كمرطب وسنلاحظ الفرق خلال أسبوع واحد بعد استخدام هذه الطريقة.

وبذلك قومنا بعرض الطرق السهلة باستخدام شمعة واحدة وبأقل المكونات وأسهلها وبطريقة موفرة. عمر شويل - جدة بشمعة واحدة تخلصي من تشققات القدمين والجلد الميت في ثواني بدون أي ألم - ثقفني

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