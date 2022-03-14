نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده على الهواتف والأجهزة حتى نهاية مارس 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية مارس، حيث نتناول اليوم مجموعة من العروض التي يقدمها هايبر بنده و التي تستمر حتى نهاية مارس الجاري عروض على الأجهزة الكهربائية، الأدوات المنزلية و الهواتف، حيث يتوفر عجانة كولين سعة 5 لتر 1000 وات بسعر 239 ريال بدلاً من 439 ريال خصم 46%، يتوفر مفرمة لحم كينوود سعة 2100 وات بسعر 299 ريال بدلاً من 529 ريال خصم 44%، يتوفر عجانة أي تي سي سعة 200 وات بسعر 79 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 43% ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده.
عروض هايبر بنده على الهواتف والأجهزة
يتوفر صانعة ساندويتش 3 في 1 أي تي سي سعة 700 وات بسعر 89 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده صانعة ساندويتش دوتس بسعر 99 ريال بدلاً من 159 ريال خصم 38%، يتوفر ضمن تخفيضات مارس نصف الثمن مايكروويف رمادي وايت ويستنجهاوس سعة 30 لتر 900 وات بسعر 399 ريال بدلاً من 779 ريال خصم 49%، يتوفر فرامة مولينكس سعة 2000 وات بسعر 399 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 43%.
يتوفر ثلاجة باب واحد جيباس سعة 110 لتر بسعر 589 ريال بدلاً من 789 ريال خصم 26%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده مايكروويف شارب سعة 20 لتر 800 وات بسعر 229 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 43%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده حتى نهاية مارس ترمس بوليمر سعة 1.5 لتر بسعر 40 ريال بدلاً من 56 ريال خصم 29%، يتوفر ترمس ستانلس ستيل شاها سعة 2 لتر بسعر 89 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 36%.
عروض مارس هايبر بنده
يتوفر طقم كاسات كوسيم 6 قطع بسعر 10 ريال بدلاً من 19 ريال خصم 48%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده نصف الثمن صينية دائرية للفرن غير لاصقة مستر كوك بسعر 99 ريال بدلاً من 207 ريال خصم 52%، يتوفر ضمن عروض الأدوات المنزلية هايبر بنده طقم قدور جرانيا 15 قطعة مع غطاء ستانلس ستيل مستر كوك بسعر 399 ريال بدلا من 660 ريال خصم 40%، يتوفر مقلاة عميقة جرانيت غير لاصقة مع غطاء مستر كوك 30 سم بسعر 49 ريال بدلا من 75 ريال خصم 35%.
عروض الأدوات المنزلية هايبر بنده
يتوفر مقلاة جرانيت غير لاصقة مستر كوك 28 سم بسعر 34 ريال بدلا من 55 ريال خصم 38%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده نصف الثمن طقم قدور ستانلس ستيل كوركماز لارا 9 قطع بسعر 289 ريال بدلا من 599 ريال خصم 52%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة المنزلية نصف الثمن عدد 2 صنية دائرية جرانيت غير لاصقة 38 سم و 34 سم مستر كوك بسعر 69 ريال بدلا من 105 ريال خصم 34%، يتوفر طقم قدور ستانلس ستيل كوركمار تومبك 6 قطع بسعر 149 ريال بدلا من 312 ريال خصم 52%.
عروض الهواتف هايبر بنده
يتوفر شاومي ريدمي 9 اي تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجابايت و2 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 13 ميجا بيكسل بسعر 369 ريال بدلاً من 419 ريال خصم 12%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده عرض خاص على نوكيا سي 30 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و 3 جيجا رام حجم 6.82 بوصة كاميرا 2+13 ميجا بيكسل بسعر 489 ريال، يتوفر تي سي ال 20 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجابايت و6 جيجا رام حجم 6.67 بوصة كاميرا 2+8+48 ميجا بيكسل بسعر 849 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 29% ضمن تخفيضات مارس هايبر بنده.
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