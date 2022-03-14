نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده شهر رمضان خصومات خيالية تصل 60 % على جميع المنتجات في المقال التالي
تكون شركة بنده من إحدى الشركات الحريصة في تقديم أكبر العروض الرائعة التي تصاحبها أقوى الخصومات المذهلة، فيمكن أن يتم العرض والتقديم لتلك الخصومات والعروض بصورة يومية أو أسبوعية، حيث أن الشركة قد استطاعت أن تنال وتستحوذ على العديد من التوزيعات الأساسية التي وصلت لحوالي أربعة يتم تواجدهم في السعودية، حيث أن هذه الشركة أيضًا لديها ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي.
عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 60% أقوى الخصومات لشهر مارس
عروض بنده السعودية
سوق بنده يكون من إحدى الأسواق القوية والكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك السوق يكون متوفر ومتواجد به كل المنتجات الغذائية والغير غذائية أيضًا مع الكثير من المنتجات الثانية التي يريدها ويرغب بها كل مقيم بالمملكة، كما أن ذلك السوق أعطى ومنح تلك الأصناف بالجودة الكبيرة والرائعة التي يريدها كل شخص بالسعودية، وأيضًا فإن السوق قد وفر وقدم أكبر وأقوى الخصومات بالسعر المناسب مع كل مواطن في السعودية.
عروض بنده السعودية
- 5 كيلو جرام من كاتشب الطماطم نوعه رنا يكون بسعر 17.95 بدلًا من 26.50 ريال سعودي.
- 1 جالون من الخل الأبيض من النوع رنا يكون بسعر 9.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- الشطة الحارة من النوع رنا مقدار 4.5 كيلوجرام يكون بسعر 17.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من الأناناس الشرائح من النوع قودي مقدار 567 جرام يكون سعره 9.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- الشعيرية من النوع مهران مقدار 200 جرام عدد ثلاثة قطع يكون سعرها 5.95 بدلًا من 10.50 ريال سعودي.
تخفيضات بنده
- خصومات بنده اليوم ماكسي رول جولدن مقدار 300 متر سعرها يكون 11.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- عروض بنده الأسبوعية 5 + 1 لفات من المناشف المنزلية من النوع كلينكس تكون بسعر 10.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- ورق الحمام من النوع مشوار عدد 200 منديل مقدار 16 + 4 رول يكون بسعر 25.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- 9 + 3 لفات من مناديل الحمام نوعها كلينكس تكون بسعر 18.95 بدلًا من 29.75 ريال سعودي.
- 200 جرام من الجبن الأبيض اليوناني من النوع تامبي يكون بسعر 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده شهر رمضان خصومات خيالية تصل 60 % على جميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.