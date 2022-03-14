نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الأثنين المميزة من كل أسبوع لأسواق عبدالله العثيم في المقال التالي

أسواق العثيم تقدم لكم بريوش مميز لمدة يوم كامل من كل أسبوع حيث تسعي التنوع من عروضها ليستفاد الجميع من كافة المعروضات المتوفرة، وتقدم كيلو عليك وكيلو علينا، يوجد عروض على البقالة والسلع التمونية والأجهزة المنزلية الكهربائية بأسعار التكلفة، الخضروات والفاكهة الطازجة، معلبات، لحوم وداجن طازجة، مهرجان الطازج كل يوم أثنين من أسواق العثيم تسوق الآن. عروض الأثنين المميزة من كل أسبوع لأسواق عبدالله العثيم 2 كيس بصل أحمر، 1+1 مجاناً، بسعر 4.95 ريال.

2 كيلو برتقال عصير، 1+1 مجاناً، بسعر 4.95 ريال.

2 كيلو خيار طازج، 1+1 مجاناً، بسعر 3.95 ريال.

2 كيلو بطاطس، 1+1 مجاناً، بسعر 2.95 ريال. مستلزمات الطبخ وقسم اللحوم والدواجن من أسواق العثيم بسعر التكلفة ميكرويف كليك أون، سعة 20 لتر، بسعر التكلفة 199.00 ريال.

مقلاية إيبو مقاس 34، بسعر 95 ريال.

مقلاية إيبو مقاس 40، بسعر 105.00 ريال.

خلاط دوتس زجاجي + 1 مطحنة، بسعر التكلفة 89.00 ريال.

لحم عجل بلدي بدون عظم طازج، بسعر التكلفة 47.95 ريال.

لحم شياه نعيمي بالعظم طازج، بسعر التكلفة 32.95 ريال.

صدور دجاج للتنمية بدون عظم طازجة، وزن الطبق 450 جرام، سعر التكلفة 16.45ريال. علبة جبن شيدر المراعي 5+1 مجاناً، سعر الرابطة 17.95 ريال.

علبة هيل زدني وزن 250 جرام، بسعر 29.70 ريال.

علبة عصير الصافي فواكه مشكلة، وزن 1500 مل، سعر القطعة 8.59 ريال.

علبة جبن المراعي بطعم سويسري، وزن 417 جرام، بسعر 12.95 ريال.

عدس أصفر مجروش، سعر الكيس 8.95 ريال.

قهوة هرري عربي متنوعة، سعر التكلفة للكيلو 37.95 ريال. معمول بالتمر، 2 كيلو 1+1 مجاناً، بسعر 34.95 ريال.

زود كريم دونات شوكولاتة، 4 حبات، 1+1 مجاناً، سعر 2 علبة 9.95 ريال.

لقمة القاضي 2 كيلو 1+1، بسعر 18.95 ريال.

زود كريم كرواسون جبن بيضاء 5 حبة، 2 علبة 1+1 مجاناً، بسعر 10.95 ريال.

كيكة يم يم بوزن 400 جرام، سعر التكلفة العلبة 8.95 ريال.

2 علبة بسكوت بالشوكولاتة والتمر، 1+1 مجاناً 12 قطعة× 20جرام، بسعر 8.50 ريال. قسم الأجبان بسعر التكلفة جبن هنغاري، سعر الكيلو الكلفة 13.95 ريال.

جبن انكور فيتا، 2 كيلو 1+1 مجاناً، بسعر 18.95 ريال.

عبوة لبنة فيرست تشويز بوزن 700 جرام، بسعر التكلفة 14.50 ريال.

شبيه قشطة هالي، سعر الكيلو 12.95 ريال.

حلاوة طحينية سادة حلواني، بسعر التكلفة للكيلو 8.95 ريال.

2 كيلو زيتون أسود أكورسا 1+1 مجاناً، بسعر 21.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض الأثنين المميزة من كل أسبوع لأسواق عبدالله العثيم - ثقفني

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