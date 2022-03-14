نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليك البلاعات بالخل في ٥ دقائق فقط مهما كان الانسداد خلطة سحرية دون الحاجة إلى سباك في المقال التالي
تعتبر سد البلاعات من الأشياء الشائعة في جميع المنازل وخصوصا في احواض المطبخ، يعانون الكثير من هذه الانسداد وأحيانا نلجأ للسباك لحل مشكلة انسداد البلاعات، ولكن معنا ستتعلم تسليك البلاعات بنفسك بكل سهولة في خمس دقائق فقط بدون تعب وبدون أي مشاكل.
طريقة تسليك البلاعات
حيث أنه توجد هناك العديد من طرق تسليك البلاعات في المنزل بكل بساطة ومنها ما يلي الطرق التالية:
- الطريقة الأولى لتسليك البلاعات:
نقوم بوضع الخل مع الماء الساخنة جدا في البلاعة مع الضغط المستمر بالضغاطة لمده خمس دقائق، ثم تقوم بتشغيل الماء للتأكد من تسليك البلاعات ستلاحظ الماء تسير بسرعه كبيره في خمس دقائق فقط تم تسليك البلاعة.
- الطريقة الثانية:
نضع الخل مع كربونات الصوديوم والماء الساخنة جدا ونقوم بوضعهم في البلاعة مره واحدة بسرعة مع الضغط بالضغاطة ثم نقوم بتركها لمده خمس دقائق قبل تشغيل الماء، ثم نشغل الماء سنرى أن الماء تسير ببساطة.
- الطريقة الثالثة:
وهي عبارة عن اول خطوة هي أن يتم وضع عصير ليمونه على بيكنج بودر ثم نضعهم في البلاعة المهم نكون البلاعة خاليه من الماء، ثم نقوم بوضع الماء المغلي عليه سترى أنها تغلي بشكل واضح هذا طبيعي نضع لتر ماء مغلي هذه الطريقة من أفضل الطرق لتسليك البلاعات بكل سهوله ويسر وبدون تعب.
- الطريقة الرابعة:
حيث أن هذه الطريقة هي من أفضل الطرق ونحتاج أن نضع ربع كوب خل مع عصير ليمونه مع ملعقة كبيرة ملح ثم نضع الماء المغلي عليه ونضعها في البلاعات مع الضغط بالضغاطة لمدة خمس دقائق ثم نقوم بتشغيل الماء شديدة وتترك لمدة خمس دقائق ثم ستلاحظ إن تم تسليك البلاعات بشكل كبير.
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