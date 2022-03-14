نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليك عيون البوتاجاز المسدودة بدون تجريحه ضعي هذه الخلطة ربع ساعة ووداعا للدهون والحروق في المقال التالي

تسليك عيون البوتاجاز المسدودة يعانون الكثير من إنسداد عيون البوتاجاز بسبب كثرة الاستخدام ويحدث مشكلة بسبب انسداد عيون البوتاجاز لأنها بتجعل البوتاجاز بطيء، معنا سنقدم لكم أسهل طريقة لتسليك عيون البوتاجاز بطرق بسيطة وغير متعبه. طريقه لتسليك عيون البوتاجاز توجد الكثير من الوصفات المنصوح بها حيث أنه هناك العديد من الوصفات لتسليك عيون البوتاجاز ومنها ما يلي. الطريقة الأولى: لتسليك عيون البوتاجاز

نقوم بعصر ليمونه في كوب ثم نقوم بلف قماشه بيضاء في خلة ثم نقوم بوضعها في عصير الليمون ونضعها في عين البوتاجاز ونقوم بلفها على شكل دائري لمدة دقيقه، ثم نقوم باخراجها ونغير القماشة ونلفها مرة اخرى بنفس الطريقه وهكذا حتي أن تسلك العين تماما، ستلاحظ أن العين أصبحت عالية بشكل كبير.

نقوم بعصر ليمونه في كوب ثم نقوم بلف قماشه بيضاء في خلة ثم نقوم بوضعها في عصير الليمون ونضعها في عين البوتاجاز ونقوم بلفها على شكل دائري لمدة دقيقه، ثم نقوم باخراجها ونغير القماشة ونلفها مرة اخرى بنفس الطريقه وهكذا حتي أن تسلك العين تماما، ستلاحظ أن العين أصبحت عالية بشكل كبير. الطريقة الثانية: لتسليك عيون البوتاجاز

نقوم بعصر ليمونه ثم نضعها في سرنجة وبعد ذلك نضع السرنجة داخل عين البوتاجاز ونخرج الليمون به وتترك لمدة دقائق ثم نقوم بمسح العين من الليمون، ونقوم بتشغيلها ستلاحظ أن العين أصبحت عالية أفضل من قبل.

نقوم بعصر ليمونه ثم نضعها في سرنجة وبعد ذلك نضع السرنجة داخل عين البوتاجاز ونخرج الليمون به وتترك لمدة دقائق ثم نقوم بمسح العين من الليمون، ونقوم بتشغيلها ستلاحظ أن العين أصبحت عالية أفضل من قبل. الطريقة الثالثة: من المعروف أنه لتسليك عيون البوتاجاز نحتاج أن نقوم بوضع ربع كوب من الخل مع كوب ماء وملعقة بيكنج بودر ثم نقوم بوضع العيون بيها وتترك لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك نقوم بغسل العيون بالسلكة سترا أن العيون أصبحت جديدة ولامعه جدا، وستلاحظ الفرق كبير ما بين قبل وبعد استخدام هذه الوصفة.

كما أنه نقوم بالخطوة التالية بوضع لتر ماء مع عصير الليمون وملعقة ملح وملعقة كبيرة من البيكربونات الصوديوم ومسحوق المواعين ثم نضع عيون البوتاجاز به وتترك لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسلها بسلك المواعين ستلاحظ أن العيون اصبحت لامعه وأصبحت مثل الجديدة. عمر شويل - جدة تسليك عيون البوتاجاز المسدودة بدون تجريحه ضعي هذه الخلطة ربع ساعة ووداعا للدهون والحروق - ثقفني

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