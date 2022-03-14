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عمر شويل - جدة أفكار هدايا رمضان للأطفال توزيعات مبتكرة، يحب كثير من الأشخاص إدخال السرور على قلوب من حولهم وخاصة الأطفال حيث يحبون الاستمتاع بال أجواء رمضانيه التي تجعلهم يشعرون بالسعادة الكبيرة وبالتالي يهتم الجميع بتقديم هدايا بسيطة لهم تساعدهم على الفرحة في شهر رمضان، وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة توزيعات رمضان للأطفال وأفكار هدايا رمضان.

توزيعات رمضان للأطفال

يمكن شراء فوانيس صغيرة من المعدن أو المصاحف الصغيرة التي تساعدهم على قراءة القرآن الكريم والصلاة.

يوجد ميداليات بلاستيكية يوجد عليها شخصيات رياضية رمضانيه يحبها الأطفال كثيرا أو أكياس التمر ووضع فيها التمر وتوزيعه على الأطفال .

يمكن تجهيز أظرف صغيرة بإشكال مميزة وجميله ووضع فيها القليل من الأموال أو توزيع أكياس الحلوى و هي من الأمور التي تسعد الأطفال.

يمكن تجهيز أكياس صغيرة يوجد فيها مكسرات شيكولاته ملونة أو كوكيز مزين بالصور الرمضانية.

علب صغيرة يوجد فيها حلوى بسيطه أو فوانيس صغيرة مضيئة مختلفة الألوان أو ألعاب رمضانية مزينة أو وجبات من المطاعم المفضلة للأطفال.

أفكار هدايا رمضان للأطفال

يوجد بعض الأفكار الرمضانية لتجهيز هدايا مناسبة للأطفال وهي كالآتي،

يمكن توزيع فوانيس في رمضان على كل طفل في العائلة وهي من الهدايا التقليدية التي يحبها الكبار والصغار وتتصل عليهم الفرحة الكبيرة.

يمكن شراء شخصيات من الكرتون المفضلة لدي الأطفال وتقوم بغناء الأغاني المفضلة لدي الأطفال في شهر رمضان لأن الشخصيات الكرتونيه تجعلهم يشعرون بالسعادة.

يمكن تقديم ملابس للصلاة حتى يتمكن الطفل من الذهاب لأداء صلاة التراويح في المسجد ويوجد العباءة البيضاء أو الملونة والتي يحبها الكثير من الأطفال.

أما بالنسبة للبنات يمكن إهداءهم إسدال الصلاة وهو من الأفكار المميزة والجميلة لتشجيعهم على الصلاة.

يمكن تقديم سجادة الصلاة كهدية جميلة يحبها كثير من الأطفال وتشعرهم أنهم أصبحوا كبار ورآهم خصوصية يمكن إهداء الطفل سجادة صلاة باللون المفضل له.