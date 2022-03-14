نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو ورقم فروع كافيه ريشيو للمشروبات الباردة والساخنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كافية ريشيو من أكثر الكافيهات المميزة التي يوجد فيها جلسات داخلية وخارجية التي تتناسب مع الجميع كما يتواجد بعض التجمعات العائلية والمناسبات ويتم السماح بدخول الأطفال، أما بالنسبة للأسعار تكون مميزة و بأسعار تناسب الجميع مع تقديم خدمة جيدة مع دعم الموظفين، حيث يتم تقديم أفضل المشروبات الساخنة والباردة بجانب بعض الحلوى المميزة ويقوموا بتقديم أفضل المشروبات التي يحبها الجميع مثل السويت لايت وكذلك مشروب اسكاي لآتيه.

مواعيد العمل بكافيه ريشيو

يهتم الجميع بمعرفة المواعيد الرسمية للكافيه والتي تم تحديدها بدءا من الساعة 12 عشر مساءا حتى 2 : 00 صباحا، ويمكن التواصل مع الكافية على الخط الساخن 9 6 6 6 5 8 7 0 0 0 7.

منيو كافية ريشيو

سوف نوفر لكم من خلال السطور القادمة أفضل المشروبات الباردة المفضلة لدي الكثير من الأشخاص بجانب أنها بأسعار مميزة تتناسب مع جميع الفئات ويتم تجهيزها بطريقة لذيذة وسوف يحب تناولها الكثير من الأشخاص حيث يهتم كافية ريشيو بتقديم أفضل المشروبات الساخنة والباردة للجميع وهدفهم الأساسي هو إرضاء جميع العملاء وتقديم الخدمة على أعلى مستوى حتى يقوموا بتلبيه جميع خدمات الزبائن وسوف نعرض لكم منيو المشروبات الباردة من خلال السطور القادمة وهي كالآتي،

أيس كورتادو ب14ريال سعودي

أيس لآتيه ب15 ريال سعودي

أيس امريكانو ب13 ريال سعودي

أيس ملتوت ب19 ريال سعودي

ريشبو لآتيه ب17 ريال سعودي

بستاشيو لآتيه ب17 ريال سعودي

سكاي لآتيه ب16 ريال سعودي

لوف لآتيه ب16 ريال سعودي

سويت لآتيه ب25 ريال سعودي

كولد برو ب24 ريال سعودي

ببر كوفي ب24 ريال سعودي

سيريال لآتيه ب19 ريال سعودي

أيس ملتوت ب19 ريال سعودي

سويت لآتيه ب25 ريال سعودي

سبريال لآتيه ب19 ريال سعودي

سكاي لآتيه ب16 ريال سعودي

لوف لآتيه ب16 ريال سعودي

بستاشيو لآتيه ب19 ريال سعودي

كولد برو ب24 ريال سعودي

أيس كورتادو ب14 ريال سعودي