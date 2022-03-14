نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو ورقم فروع باسكن روبنز في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار منيو رقم فروع باسكن روبنز يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة المنيو الخاص ب هذا المطعم حيث يعتبر من أفضل سلسله المطاعم التي تقوم بتقديم الآيس كريم والكيك ويوجد منه أكثر من 50 فرع حول العالم ويعتبر من اشهر المطاعم العالمية ويوجد في كل منطقة فروع خاصة بها حيث يوجد في مصر حوالي 19 فرع و7000 فرع أنحاء العالم يقوم بتقديم أفضل أنواع الآيس كريم بطريقة مميزة ومفضلة للجميع لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة منيو باسكن روبنز. منيو باسكن روبنز ركن فاليو سكوب سينجل فايلوت سكوب ٣٨ جنية

دابل فايلوت سكوب ٦٨ جنية

تريبل فاليو سكوب ٩٧ جنية ركن فان سكوب سينجل سكوب ٢٦ جنية

دابل سكوب ٤٦ جنية

تريبولي سكوب ٦٦ جنية ركن اندلج فادج براونيز الا مود ٦٢ جنية

فرولة شورت كيك ٦١ جنية

بنانا سبليت ٨٣ جنية ركن دابل ذا جوي سينجل صن داى سكوب ٣٥ جنية

دابل صن داى سكوب ٥٣ جنية

موز رويال ٥٧ جنية ركن الشيك شيك صغير ٤٨ جنية

شيك عادى ٦٨ جنية

شيك كبير ٧٩ جنية

ركن شير ذا جوي

كوارث ١٨٠ جنية

بنت ٩٦ جنية ركن كيك ايس كريم ثلث كيك مستطيلة ٢٧٢ جنية

كيك دائرية صغيرة ٢١٩ جنية

كيك الفانيليا الدائرية ٤١٦ جنية ركن التوبينج فادج شوكولاتة ساخن ٦ جنية

صوص باتر سكوتش ساخن ٦ جنية

سيرب فراولة ٦ جنية

كريمة مخفوقة ٦ جنية

مكسرات ٦ جنية

ام اند ام ٦ جنية

اوريو ٦ جنية

جيلى ٦ جنية مواعيد عمل باسكن روبنز يبدأ العمل في المطعم بدء من الساعة العاشرة صباحاً حتى منتصف الليل لتقديم جميع الطلبات التي يحتاجها الجميع ويمكن التواصل مع رقم الدليفري الخاص سوف 22516 8423 فروع مطعم باسكن روبنز القاهرة الجديدة كايرو فستيفال سيتى. الجامعة الأمريكية بالقاهرة. امريكانا بلازا مول ، شارع التسعين توين بلازا. الهرم داخل كنتاكي فرايد تشيكن، 164 شارع الهرم تقاطع شارع العريش. مدينة نصر داخل السراج سيتى مول، برج 3، شارع عطية الصوالحى امتداد شارع مكرم عبيد، الدور الارضي. مدينة العبور جولف سيتي مول شيخ زايد امريكانا بلازا مول ، امتداد محور 26 يوليو ، الشيخ زايد 6 أكتوبر مول مصر. عنوان باسكن روبنز 6 أكتوبر داخل مول العرب ، ميدان جهينه. داخل مول مصر. فرع باسكن روبنز المعادي 71 شارع 9 0223584884 فرع باسكن روبنز مصر الجديدة داخل كنتاكي فرايد تشيكن، 61 شارع الميرغنى فرع باسكن روبنز مدينة نصر سيتي ستارز، المرحلة الأولى الدور الرابع، المرحلة الثانية الدور الأول، داخل كنتاكي فرايد تشيكن، 30 شارع الطيران عنوان باسكن روبنز 6 أكتوبر داخل مول العرب ، ميدان جهينه. داخل مول مصر. فرع باسكن روبنز المعادي 71 شارع 9 0223584884 فرع باسكن روبنز مصر الجديدة داخل كنتاكي فرايد تشيكن، 61 شارع الميرغنى فرع باسكن روبنز مدينة نصر سيتي ستارز، المرحلة الأولى الدور الرابع، المرحلة الثانية الدور الأول، داخل كنتاكي فرايد تشيكن، 30 شارع الطيران

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