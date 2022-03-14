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عمر شويل - جدة أعرف الان افضل ادعية المنتصف من شعبان وموعدها ،ينتظر العديد من المسلمين يوم المنتصف من شعبان فهى ليلة عظيمة يتجلى فيها الله سبحانه وتعالى لعباده ويفتح ابواب السماء لكل لعباده من اجل التقرب اليه ويسعي كل المسلمون من اجل التقرب الى الله عز وجل بالصلاة والتقرب الى الله بالذكر وتلاوة القرءان والدعاء وليلة المنتصف من شعبان هى ليلة تم فيها تحويل فيها القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فى مكة المكرمة،حيث ذكر بعض العلماء أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان في الخامس عشر من شعبان، في السنة الثانية للهجرة، ويوافق نوفمبر 623م، وهناك قولًا آخر بأن تحويل القبلة كان في منتصف شهر رجب. و ليلة النصف من شعبان، عنها جاء أن الله سبحانه وتعالى كرم نبيه – صلى الله عليه وسلم – في ليلة النصف من شعبان، بأن طيب خاطره بتحويل القبلة، لتقر عينه، فقلبه معلق بمكة، أي أن فيها طيب الله تعالى خاطر النبي –صلى الله عليه وسلم- وحب مكة كان كلمة السر ويتسأل العديد من المسلمين حول افضل الدعاء فى هذه الليلة المباركة وننقل لكم افضل الادعية حول ليلة المنتصف من شعبان .

أدعية المنتصف من شعبان

قال العلماء انه لا حرج على قراءة العديد من الادعية فى المنتصف من شعبان طالما انها ادعية الغرض منها التقرب لله عز وجل ويساعد فى العبادة حيث ان الدعاء واحد من اساسيات العبادة واليكم الان بعض من الادعية فى المنتصف من شعبان

من أمثلة دعاء ليلة النِّصْفِ من شعبان للرزق ، ما يلي:

1. «يا مقيل العثرات، ياقاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب» . اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا شكور يا على يا كريم ارزقنا من خزائن رحمتك واغفرلنا وارحمنا وانت خير الراحمين

3. «اللهم ياباسط اليدين بلعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير» .

4. « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ” بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد،وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق “اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

5. «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه» .

6. «اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لاأرجو أحدا غيرك ، اللهم وماضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يارب العالمين » .

موعد ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان ٢٠٢٢ ، قالت دار الإفتاء المصرية، إن ليلة النصف من شعبان ستكون فى ليلة الجمعة ، وتبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق الرابع عشر من شعبان 1443هـ، والسابع عشر من مارس 2022 م، و تنتهي ليلة النصف من شعبان ٢٠٢٢ فجر يوم الجمعة الخامس عشر من شهر شعبان لعام 1443هجريًا، والثامن عشر من شهر مارس لعام 2022 ميلاديًا.