أستفادي منه ومش ترميه ...استخدامات رهيبة لقشر الليمون اتحداكى ترميه بعد كده تأني

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قشر الليمون اتحداكى ترميه، يدرك الكثير من الناس الأهمية الضخمة والفوائد المتعددة الناتجة من تناول ثمرة الليمون لصحة الإنسان، لكن هناك العديد منهم لم يعرف الأهمية والفوائد التي تنتج من استخدام قشر الليمون، مما دفع العديد من الناس إلى استخدام مواقع البحث لمعرفة الاستخدامات المختلفة لقشر الليمون.
قشر الليمون اتحداكى ترميه
هناك العديد من الاستخدامات التي يدخل فيها قشر الليمون، منها كما يلي:
استخدام قشر الليمون
- من أهم استخداماته، أنه يستخدمه البعض في إزالة الروائح غير مرغوب فيها في اليدين، حيث إنه هناك الكثير من يعاني بالرائحة السيئة.
- التي تنتج من استخدام البصل والثوم وغير ذلك على الرغم من استخدام الصابون لتنظيف هذا.
- لكنهم لم يستطيعوا التخلص من هذه الرائحة، مما دفعهم هذا إلى استخدام قشور الليمون، عن طريق يقوم الشخص بفرك أصابعه وأظافره بهذه القشور.
- أيضا يستخدمه البعض في إزالة البقع الموجودة على الملابس، ذلك عن طريق رش القليل من الملح على البقع.
- ثم باستخدام هذه القشور تفرك الملابس بها، وبعد ذلك توضع تحت أشعة الشمس.
- وبتكرار هذه العملية من أثني إلى ثلاث مرات يمكن التخلص من هذه البقع تماما.
- أيضا تستخدم هذه القشور كمعطر منعش في البيت.
- كما أنه يستخدم كملمع للقطع الأثرية، ذلك عن طريق فرك هذه القطع بقشور الليمون.
- ثم توضع تحت أشعة الشمس لمدة تتراوح من ثلاث لأربع ساعات، ذلك من أجل تفاعل الشمس مع الليمون.
- ومن هنا تصبح القطع لامعه كما كانت من قبل.
- بالإضافة لذلك يستخدم كمقشر للجلد، ذلك عن طريق بشر القشر في إناء.
- ثم يضاف من ثلاث لأربع ملاعق طعام من زيت جوز الهند، مع نصف معلقة من الملح صغيرة.
- يتم خلطهم جيدًا، بعد ذلك يوضع هذا الخليط على البشرة من أجل الحصول على بشرة ناعمة، يستخدم فقط على الذراعين والساقين.
- يستخدم أيضا في تنظيف الأواني، عن طريق رش كمية من الصودا على البقع المتراكمة على الأواني.
- ثم تفرك جيدًا بقشور الليمون، وتترك لمدة تصل إلى ثلاثين دقيقة، ثم تغسل بصابون غسيل الأطباق، وهنا تصبح الأواني كما كانت لامعه من قبل.
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