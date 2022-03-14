نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بخصم مذهل وأرخص سعر من موقع أكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات extra هي تخفيضات خاصة بكل الأجهزة الذكية من أكسترا والتي تشمل العديد من تخفيضات موقع اكسترا السعودية ، حيث يضم هذا أجهزة اكسترا جوالات ، وأجهزة الكومبيوتر المكتبي، وأيضًا أكسسوارات الجوال، والساعات الذكية، وهذا تجدوه بأسعار خاصة جدًا بخصم كبير.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بخصومات مذهلة مع أرخص الاسعار على موقع أكسترا

تطرح أكسترا كل يوم الهديد من الخصومات المميزة التي تقدمها لكل العملاء داخل المملكة العربية السعودية، وبالأخص في الوقت الحالي تقدم خصومات مذهلة بمناسبة إقتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات، وتضم الخصومات كل المنتجات المطروحة بكل الفروع، كما يمكن الإستفادة منها من خلال التسوق عبر الموقع الإلكتروني.

تقدم لكم تخفيضات اكسترا فرصة لن تعوض لشراء احتياجاتكم الشخصية والمنزلية، سواء الأجهزة الكهربائية، أو الأجهزة الذكية، حيث يوجد لديها تشكيلة مختلفة من كل الماركات الشهيرة بين متاجر السعودية وبخصم كبير، وفي التالي نعرض لكم أسعار الجوالات، والكمبيوتر، وملحقات الجوال، مع تحدي كبير بتقديم أرخص سعر مع الاستفادة من تقسيط اكسترا على الإلكترونيات.

حيث يقدم اكسترا العديد من الخدمات لكل عملائه، والتي يتيحها على كل المعروضات في الفروع أو على الموقع الرسمي الخاص بأجهزة اكسترا التي تم طرحها في اللمملكة، ومن بين تلك الخدمات يوجد خدمات تقدم للعميل عند الشراء، كما أنه يقدم خدمات تقسيط السعر وخدمة التوصيل لكل المعروضات وضات حتى باب منزل العميل أو مكان العمل.

عروض اكسترا

في التالي اسعار جوالات ايفون 12 اكسترا بسعر حصري وخصم كبير، حيث شملت التخفيضات أسعار جوالات اكسترا ايفون 12 iphone 12 ، و ايفون 13 iphone 13 ، و ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max ، و ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max ، وغيرهم الكثير، كما يوجد العديد من إصدارات الجوالات المتنوعة.

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سعر جوال ابل ايفون ١٢ برو iphone 12 pro الجيل الخامس في متاجر اكسترا ب 3999 ريال سعودي للنسخة سعة 128 جيجابايت، بدلا من 4899 ريال سعودي بخصم قدره 14.89%.

سعر جوال ابل ايفون ١٢ برو ماكس iphone 12 pro max الجيل الخامس في متاجر اكسترا ب 4999 ريال سعودي للنسخة سعة 128 جيجابايت، بدلا من 5699 ريال سعودي بخصم قدره 12.28%.

عروض اكسترا للجوالات

سعر جوال ابل ايفون 13 برو iphone 13 pro الجيل الخامس في متاجر اكسترا بسعر مخفض وحصري 6199 ريال سعودي للنسخة سعة 512 جيجابايت، لون أزرق سيبرا.

الجيل الخامس في متاجر اكسترا بسعر مخفض وحصري 6199 ريال سعودي للنسخة سعة 512 جيجابايت، لون أزرق سيبرا. سعر جوال ابل ايفون 13 iphone 13 الجيل الخامس في كل فروع متاجر اكسترا بسعر خاص 3799 ريال سعودي للنسخة سعة 128 جيجابايت، لون أزرق، مع هديتين فورييتين عند الشراء بقيمة 288 ريال سعودي.

اكسترا ايفون

متاح حاليا في اكسترا جوال ايفون 13 برو ماكس بمواصفات استثنائية، ف هو يدعم كل شبكات الجيل الخامس للإتصال في المملكة وخارجها، كما أنه يحتوي على سعة كبيرة للذاكرة الداخلية بحجم 512 جيجا بايت، هذا بجانب انه عند الشراء سيتم منحك هديتين مجانيتين بسعر 288 ريال سعودي، الجوال تجدونه في متاجر اكسترا السعودية بالون الأزرق بسعر 6699 ريال سعودي.

اكسترا

خصومات متجر اكسترا على شاشات الكومبيوتر المكتبي مميزة جدًا، ونقدم لكم منها الأرخص من اتش بي hp و اسوس و ابل اي ماك ، فبالرغم من انتشار أجهزة اللاب توب، إلا إنه لا يزال الكومبيوتر المكتبي يلقى رواجًا كبيرًا في الأسواق، وخاصةً من قبل الشركات في كل المجالات، حيث أنه الكومبيوتر المثالي لتعامل الموظفين عليه، ونترككم مع الأسعار تفصيلًا.

موقع اكسترا

شاشة كومبيوتر مكتبي ابل اي ماك زي 12 دبليو، ابل ام 1، مقاس 24 بوصة، وسعة الذاكرة الداخلية قدرها 1 تيرا بايت، مع 16 جيا بايت للرام، اللون الأزرق، بسعر 18399 ريال سعودي فقط من اكسترا السعودية.

شاشة كومبيوتر مكتبي اتش بي 24 دي اف 1003 ان اكس، شاشة الكل في واحد بمقاس 23.8 بوصة، كور اي 3، بسعر 2889 ريال سعودي فقط من موقع اكسترا.

تقسيط اكسترا

شاشة كومبيوتر مكتبي ابل اي ماك زي 12 كيو، ابل ام 1، مقاس 24 بوصة، وسعة الذاكرة الداخلية قدرها 1 تيرا بايت، مع 16 جيا بايت مساحة للرام، اللون فضي، بسعر 10299 ريال سعودي.

شاشة كومبيوتر مكتبي اسوسفيفو ايه ام دي رايزن 5، مقاس 23.8 بوصة تعمل بخاصية اللمس، وسعة الذاكرة الداخلية قدرها 128 اس اس، اللون الأزرق، بسعر 3199 ريال سعودي.

أكسترا

اسعار ملحقات الجوال وأكسسواراته الخاصة بمعروضات اكسترا اكسسوارات جوال ايفون 12 تتميز بكونها تشمل العديد من الماركات، كما أن المتجر حرص على توفير كل ما يلزم للجوال من أكسسوارات تساعد في زيادة الاستفادة منه، هذا بالإضافة إلى أجهزة الأيباد وملحقاتها، وكذلك الساعات الذكية.

تخفيضات اكسترا

سماعات ابل ايربودز برو apple airpods pro لون أبيض، بسعر خاص وخصم فوري 899 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي، بخصم فوري 25.01%.

سماعات هواوي فري بودز 3 huawei free pods 3 ، مع خاصية إلغاء الضجيج الذكية، لون أسود، بسعر حصري ومميز من اكسترا 549 ريال سعودي بدلًا من 689 ريال سعودي، بخصم فوري 16.69%.

متجر اكسترا

ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 3، ساعة ذكية لون أسود، 45 ملم، بسعر مخفض 1799 ريال سعودي.

ساعة هواوي جي تي 2 مع سوار معدني لون ذهبي، 42 ملم، بسعر حصري 980 ريال سعودي بدل 109 ريال سعودي بخصم 10%.

ساعةهواوي ووتش فيت ساعة ذكية لون أسود، 41.6 ملم، بسعر 369 ريال سعودي بدل 399 ريال سعودي بخصم 7.5%.

اكسترا extra

عروض مخفضة على ساعة هواوي جي تي 2 الأكثر مبيعًا، 46 ملم، متاحة في المتجر باللون الرمادي، بسعر 829 ريال سعودي بدل 1049 ريال سعودي بخصم 20.96%.

تخفيصات حصرية متاحة على سماعات ابل ايربودز apple airpods مع غطاء للشحن، متاحة في الفروع باللون الأبيض، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي، بخصم فوري 22.1%.

قدمنا لكم اليوم أرخص أسعار الجوالات والكومبيوتر اللوحي والساعات الذكية من موقع اكسترا اون لاين الرسمي بداخل المملكة العربية السعودية، كما عرضنا لكم أسعار أكسسوارات الجوال وملحقاته بأرخص الأسعار بين متاجر السعودية، وتابعونا للمزيد من الخصومات في المقالات المقبلة على موقع ثقفي الذي يقدم لكم كل ما هو حصري وجديد.