نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة سحرية للتخلص من الناموس والصراصير والحشرات الطائرة نهائيا وبدون إستخدام مواد كيميائية في المقال التالي
الناموس والصراصير تتواجد في البيوت بشكل دائم وذلك بسبب الرطوبة الزائدة في البيت وبسبب ترك بقايا الطعام على الاسطح وترك الخضروات والفاكهه وتسبب الحشرات العديد من الاضرار في المنزل منها تلف الاطعمة ونقل العديد من الامراض, وتلف الانسجة والاثاثات وخاصة الخشبية, ويبحث الكثير ممن يعانون من هذه المشكلة عن وسيلة طبيعية يمكن استخدامها بسهولة وتقضي على الحشرات بشكل فعال, ولا تكون مكلفة, لذلك سنوضح خلال السطور القادمة افضل طريقة للقضاء على الحشرات بجميع انواعها من البيت بشكل نهائي.
كيفية القضاء على الحشرات من البيت بفكرة سحرية
وصفة الشطة من اكثر الوصفات الفعالة في القضاء على الحشرات بكل انواعها, حيث انها تسبب اختناق للحشرات وتطردها من البيت نهائي ولكن يجب الحذر من عدم استنشاق هذه الوصفة لانها تحتوي على الشطة التي قد تسبب حساسية لذلك يمكن ارتداء كمامة عند استخدامها ويتم تحضيرها كالتالي:-
- في اناء يوضع معلقة من بودرة الشطة, ويوضع معها معلقة من بودرة الخيار.
- يضاف على الخليط معلقة سكر ومعلقة ثوم مجفف, ويضاف اخيرا معلقة سكر.
- تقلب المكونات الجافة كلها معا ويوضع عليها كوب من الماء وتقلب جميعها.
- توضع الخلطة في زجاجة ويتم الرش منها في المكان التي توجد فيه الحشرات وفي اي مصدر تدخل منه الحشرات للبيت.
افضل الخطوات التي يمكن التخلص بها من الحشرات نهائي
- تهوية البيت ودخول اشعة الشمس من العوامل التي تحمي البيت من وجود اي حشرات به وتطهر البيت من اي رطوبة او بكتيريا.
- تنظيف البيت بشكل دائم لأن الحشرات دائما ما تنجذب الي الاماكن الغير نظيفة والحرص على تغطيه السلة الخاصة بالقمامة.
- استخدام الزيوت العطرية من العادات المهمة التي تساعد في طرد الحشرات مثل زيت الافندر وزيت النعناع وغيرها من الزيوت حيث يمكن وضعها مع كمية من الماء في زجاجة ورش منها في كل انحاء البيت, لتعطي البيت رائحة مميزة وتطرد الحشرات.
- عند تنظيف الارضيات يمكن اضافة القليل من الخل الي الماء للتنظيف فهو يقضي على النمل والصراصير والحشرات الموجودة.
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