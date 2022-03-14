نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف من اليوم ولثلاثة أيام أقوى عروض اكسترا Extra offers على الأجهزة اللوحية والإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى خصومات إكسترا السعودية على أسعار العديد من المنتجات والسلع المختلفة، والتي تضم عدد كبير من الإلكترونيات والجوالات الحديثة بأنواعهم، كما بالفروع تخفيضات عديدة أخرى على أسعار غيرهم من أجهزة وإلكترونيات من خلال موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية بأنواعها، كما يمكن توفير كثير من السلع والمنتجات الأخرى، وإليكم التفاصيل:

عروض اكسترا الأسبوعية على الأجهزة اللوحية بأنواعهم Extra offers

تتوفر خصومات عدة اليوم بفروع إكسترا ماركت المنتشرة بالمملكة العربية السعودية Extra online Ksa، حيث يعد الماركت من أهم وأكبر أماكن البيع بالتجزئة ولكن بسعر الجملة، ومنها: خصم مميز على سعر الجهاز اللوحي من benco بسعة ٣٢ جيجابايت، ورامات ٢ جيجابايت بتوفير ١٠٠ ريال سعودي، وخصم آخر منهم على سعر Xiaomi pad5 بنفس السعة وتوفير ٢٠٠ريال سعودي، وتوفير آخر منهم على سعر جهاز Xiaomi pad 5، كما لديهم خصم آخر على سعر tab Nokia T20 بسعة ٣٢ جيجابايت، وسرعة رامات ٣جيجابايت، كما يوجد تخفيض آخر منهم على سعر هاتف لينوفو tab M7 بسعة ٣٢ جيجابايت، وسرعة رامات ٢جيجابايت.

خصومات خاصة من إكسترا ماركت Extra market offers بالسعودية

نستكمل معكم تقديم بقية عروض إكسترا الأسبوعية على أسعار: جهاز لينوفو tab m8 بسعة 32 جيجابايت، وسرعة رامات 2جيجابايت، كما يوجد تخفيض آخر على سعر هاتف لينوفو tab m10، وخصم آخر منهم على سعر هاتف galaxy z fold 3 من سامسونج 5G، بسعة 256جيجابايت، وسرعة رامات ٣٢ جيجابايت، كما بالفروع تخفيضات أخرى على اسعار جوالات galaxy Z fold 3 بنفس السعة وسرعة رامات 8 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر هاتف Vivo 32 جيجابايت، وسرعة رامات 3 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر هاتف Vivo 5G،V21 بسعة 32 جيجابايت، وسرعة رامات بسعة 64 جيجابايت، وسرعة رامات 4 جيجابايت.

خصومات خاصة على أسعار الكثير من الإلكترونيات الأخرى بالمكان

نستكمل مع حضراتكم تقديم العروض المختلفة داخل فروع اكسترا المختلفة، ومن بينهم: خصم مميز على سعر هاتف Vivo y53S بخصم 229 ريال سعودي وسعة 128جيجابايت، و8 جيجابايت رامات، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار هاتف Vivo Y21 2021 بسعة 64 جيجابايت بسرعة رامات 4 جيجابايت، وتتوفر بالفروع خصومات أخرى على أسعار هاتف Vivo Y76 5G بسعة 128 جيجابايت، وسعة 8 جيجابايت، وتنزيل آخر منهم على سعر هاتف تكنو Tecno camon 18 بسعة 128 جيجابايت، وسرعة رامات 8 جيجابايت، وغيرهم من تخفيضات أخرى على أسعار الهواتف الذكية الأخرى، وعلى أسعار الساعات الذكية الأخرى.

خصومات خاصة اليوم من إكسترا السعودية Extra Ksa offers

نستكمل مع حضراتكم باقي عروض اكسترا السعودية على أسعار اللابتوبات المختلفة من ساب، لابتوب أسير أسبير 3 ايه 57-315 جي، انتل كور 5، 15.6 بوصة بسعة 256 جيجابايت، ورامات سرعتها 4 جيجابايت باللون الأسود، كما لديهم خصومات خاصة أخرى على باقي أنواع اللابتوبات من ماركة أسير وغيرهم من لابتوبات حديثة.

خصومات اكسترا السعودية المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية

توجد كثير من التخفيضات الحصرية المتنوعة اليوم بفروع إكسترا ماركت المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر هاتف Sumsung galaxy tab S7 FE بسعة 64 جيجابايت، وسرعة رامات عالية 4 جيجابايت، وعرض مميز آخر منهم على سعر هاتف Sumsung galaxy tab A8، وكذلك يوجد خصم مميز على أسعار هواتف جالكسي Galaxy tab A7 بسعة 32 جيجابايت، وسرعة رامات 3 جيجابايت، وتنزيل آخر منهم على سعر هاتف Ipad 9th gen بسعة 32 جيجابايت، وسرعة مميزة للرامات، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار هاتف Ipad air 4 بنفس السعة، وسرعة الرامات المميزة، وغيرهم كثير من خصومات.

خصومات إكسترا اليوم ولفترة محدودة في المملكة Extra offers

توجد خصومات أخرى عديدة بداخل فروع اكسترا ماركت وعبر اكسترا Extra online على الأحهزة الأتية، ومنها: خصم خاص على سعر جهاز موتوريلا بسعة 64 جيجابايت، وسرعة فائقة للرامات، كما لديهم خصم آخر على سعر جهاز نوكيا سي 20 بسعة 16 جيجابايت، و1 جيجابايت سرعة رامات.

خصومات مميزة اليوم من فروع اكسترا السعودية بالمملكة offers

خصومات خاصة عديدة اليوم بكل فروع اكسترا السعودية، وكذلك من خلال Extra online على كثير من المنتجات الحصرية المميزة، ومنها: خصم خاص على سعر جهاز Oppo A94 بسعة 128 جيجابايت، وسرعة رامات 8 جيجابايت، وكذلك يوجد عرض آخر منهم على سعر جهاز Oppo A53 عالي الامكانيات المطور، وتخفيض مميز منهم على سعر جهاز Redmi note 10S، وغيرهم من خصومات خاصة عديدة.

خصومات إكسترا الحصرية على أسعار منتجات مختلفة Extra offers

توجد خصومات حصرية متنوعة اليوم بفروع إكسترا هايبر ماركت Extra hyper market كثير من السلع المميزة والمنتجات، ومنهم: خصم ممتاز على سعر هاتف Sumsung galaxy 5G S21 plus بسعة 128 جيجابايت، وسرعة رامات تساوي 8 جيجابايت، كما يوجد لديهم عرض آخر على سعر هاتف Sumsung galaxy S21 ultra.

تنزيلات حصرية مميزة اليوم بإكسترا ماركت في السعودية

تتوافر عدة تخفيضات حصرية أخرى على أسعار كثير من الجوالات الحديثة المميزة، والتي تشمل: خصم مميز على سعر هاتف Sumsung galaxy S21 FE بسعة 256 جيجابايت، ورامات 8 جيجابايت، كما بالفروع عدة تنزيلات حصرية على أسعار هاتف Sumsung galaxy A52S بسعة مميزة وسرعة فائقة.

تخفيضات خاصة مميزة اليوم ولفترة محدودة بكافة الفروع Extra

توجد كثير من الخصومات المميزة اليوم ولفترة محدودة على كثير من المنتجات، والتي تشمل: خصم مميز على سعر ساعة هواوي بالسوار الرياضي باللون البرتقالي مقاس مناسب للأطفال، وخصم آخر منهم على سعر ابل ايبودز مع شحن لاسلكي، وغيرهم من خصومات.

تخفيضات مميزة اليوم بفروع إكسترا السعودية لفترة محدودة

توجد مجموعة مميزة من الخصومات المميزة على أسعار كثير من المنتجات الأخرى، والتي منها: خصم خاص على سعر سماعة الرأس من سوني Sony اكسترا بلس باللون الأسود واضحة الصوت بتقنيات توزيع الصوت استريو، وخصم آخر منهم على سعر سماعات الرقبة بالبلوتوث من فري هايز.

تخفيضات اكسترا السعودية Extra Ksa offers لمدة محدودة

توجد مجموعة متميزة من الخصومات الخاصة اليوم ولفترة محدودة على أسعار: أطقم البلجر 14 قطعة، وخصم آخر منهم على سعر كليبسو ميلتون بيرفيكت من تيفال قدر الضغط المميز، كما يوجد بالماركت خصم آخر على سعر غلاية القهوة الأوتوماتيك التركية، وغيرهم من خصومات.

تخفيضات نهاية فبراير من إكسترا ماركت السعودي Extra market

توجد خصومات عدة اليوم بفروع إكسترا ماركت المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، والتي تضم: خصم خاص على سعر هلاط مولينكس الترا بلندر بقوة عصر تصل إلى 1500 واط، وسعة 2 لتر، مع ٦ سرعات متغيرة، وستة شفرات، وتكنولوجيا التربل اكس، وغيرهم من خصومات، وخصم آخر منهم على سعر الكتشن ماشين الكامل من مولينكس إيزي فورس بقوة 800 واط، وخصم آخر منهم على سعر بسعة 2.4 لتر و25 وظيفة، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار الشواية الذكية من تيفال بستة برامج تلقائية متخصصة، وخصم آخر منهم على سعر ماستر شيف غرانتي بقوة 1500 واط، وسعة 1.600 لتر، وغيرهم من خصومات.

اكسترا هايبر ماركت Extra hyper market خلال فبراير 2022

توجد كثير من الخصومات الأخرى عبر موقع ثقفني في اكسترا هايبر ماركت Extra hyper market، ومنها: خصم خاص على سعر جيم ماستر جهاز شحن وحدات تحكم البلاي ستيشن 5 باللون الأبيض، وعرض آخر منهم على سعر فت جير مكتب الدوبلكس للألعاب بإضاءة أي دي باللونين الأسود والفضي، كما لديهم تخفيضات خاصة عديدة بفروع سماعة ألعاب المحترفين من جيم ماستر مع مايك لأجهزة الألعاب والكمبيوتر، وكذلك توجد لديهم خصومات خاصة على أسعار فت جير مكتب ديلوكس للألعاب مع إضاءة ال أي دي باللون الأسود والفضي، وخصم آخر منهم على سعر فت جير حامل سماعة الرأس من الألومنيوم مع حامل هاتف قابل للإمالة.

عروض مميزة من إكسترا السعودية Extra Ksa offers

تتوفر تخفيضات خاصة مميزة على أسعار: كاميرا كانون 2000D 24 ميجابيكسل بعدسة بخاصية الواي الواي فاي مع فلاش مدمج، وخصم آخر منهم على سعر واكوم لوح الكتابة الذكي مع قلم رقمي يعمل مع أنظمة تشغيل ويندوز وماك من واكوم، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار شاشات هواوي Huwaei 23.8 بوصة عالية الوضوح باللون الأسود، وخصم آخر منهم على سعر شاشة سامسونج 27 بوصة الذكية الكل في واحد مع مكبر صوت مدمج، ولديهم أيضاً عرض مميز على سعر كاميرات كانون الأخرى، وعلى سعر الطابعة المميزة من Canon بيكسما الكل في واحد الطابعة اللاسيلكية على الوجهين، ولديهم بالماركت أيضاً خصمومات أخرى.

تنزيلات أسعار في جميع أقسام اكسترا ماركت بالسعودية

تتوفر بكافة فروع وأقسام اكسترا ماركت بالسعودية مجموعة ضخمة من الخصومات على أسعار كافة الأجهزة الالكترونية الخاصة بالأعمال وأيضاً الخاصة بالألعاب الحديثة، حيث يعد المتجر الوحيد من نوعه في بيع هذا الكم من الالكترونيات، وبأسعار مميزة، مما جعله الأفضل بين الجميع، وتتوفر الخصومات طوال شعبان.

تخفيضات بداية شعبان بكل فروع إكسترا السعودية Extra big offers

توجد بالفروع مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية على أسعار كثير من المنتجات المميزة، ومنها: خصم خاص على سعر تابليت Benco M1000، بسعة 32 جيجابايت، وسرعة رامات 2 جيجابايت، كما لديهم تخفيض مميز على سعر تابليت بينكو M700 بسعة 32 جيجابايت وسرعة مميزة للرامات، وخصم آخر منهم على سعر هاتف Xaiomi بمساحة تخزين متميزة، وسرعه عالية للرامات، كما بالفروع خصومات مميزة على أسعار باقي أنواع الجوالات الحديثة، ومنهم: خصم مميز على سعر Lenovo tab 100، وخصم آخر منهم على سعر هاتف نوكيا Nokia T20، وغيرهم من خصومات على أسعار هاتف Lenovo tab M8، وخصم آخر منهم على سعر Lenovo tab M7، وغيرهم.

تخفيضات متنوعة اليوم ولفترة محدودة بكافة فروع إكسترا السعودية

توجد مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية اليوم ولفترة محدودة في كل الفروع Extra، ومنها: خصم مميز على سعر هاتف لينوفو Lenovo moto c، وخصم آخر منهم على سعر هاتف نوكيا Nokia 3 بسعة متميزة، وسرعة رامات عالية، كما لديهم خصم آخر منهم على سعر هاتف جالكسي Galaxy J5 prime، وتخفيض مميز آخر منهم على سعر هاتف هواوي نوفا.

تنزيلات اليوم بكل فروع اكسترا السعودية حتى نفاذ الكميات Extra

توجد مجموعة ضخمة من الخصومات الحصرية اليوم بكل فروع اكسترا ماركت الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، منها: خصم مميز على سعر هاتف سامسونج S8، وسامسونج S8+ مع مجموعة اكسسوارات هدية، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار هواتف سامسونج Sumsung galaxy S7 edge،. غيرهم من خصومات أخرى عديدة.