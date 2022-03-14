نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت على الإلكترونيات بمناسبة شهر رمضان lulu market في المقال التالي

تستمر العروض المقدمة من لولو هايبر ماركت بكافة أقسام الهايبر وجميع الفروع داخل المملكة العربية السعودية بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، حيث يوفر هايبر لولو العديد من التخفيضات على مئات السلع المختلفة داخل أقسام الهايبر بصفة عامة والأجهزة الإلكترونية والمنزلية بصفة خاصة، ومن بين أهم الأجهزة المعروضة منتجات شركة أبل من جوالات أيفون الشهيرة بإصداراتها المختلفة، كما تتوفر تخفيضات على أنواع متعددة من الشاشات الذكية من مختلف العلامات التجارية العالمية مثل سوني وإل جي وغيرها. لولو هايبر ماركت استفد من عرض التوفير من لولو ماركت على الشاشات الذكية بشراء شاشة سوني الذكية جوجل عالية الوضوح مقاس 75 بوصة واستفد بخصم بقيمة 1600 ريا سعودي.

على الشاشات الذكية بشراء شاشة سوني الذكية جوجل عالية الوضوح مقاس 75 بوصة واستفد بخصم بقيمة 1600 ريا سعودي. احصل على توصيل مجاني لشاشة سوني ذكية جوجل عالية الوضوح مقاس 55 بوصة بالإضافة إلى خصم نقدي بقيمة ألف ريال، تعرض الآن مقابل 3599 ريال بدلاً من 4599 ريال.

اشتري شاشة تي سي إل الذكية عالية الوضوح مقاس 65 بوصة أندرويد ليد مقابل 2799 ريال بدلاً من 3909 ريال ووفر مبلغ 1110 ريال. شاشة تي سي إل ذكية عالية الوضوح أندرويد مقاس 50 بوصة احصل عليها، ووفر مبلغ 750 ريال سعودي بشرائها مقابل 1799 ريال بدلاً من 2549 ريال.

خصم بقيمة 2100 ريال على شاشة إل جي الذكية عالية الوضوح ألترا اتش دي مقاس 55 بوصة، تعرض مقابل 2999 ريال بدلاً من 5099 ريال. لولو ماركت احصل على أيفون 12 سعة 128 جيجا ضمن عروض لولو مقابل 2899 ريال بدلاً من 3299 ريال ووفر 400 ريال.

أيفون 11 سعة 128 جيجا متوفر بخصم 700 ريال مقابل 2549 ريال بدلاً من 3249 ريال. جوال أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجا بسعر 5349 ريال.

أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا مقابل 4849 ريال بدلاً من 5199 ريال. هايبر لولو ميكرويف سوبر جنرال فرن سعة 42 لتر بسعر 399 ريال بدلاً من 499 ريال.

محضر طعام مولينكس قوة 800 واط مقابل 219 ريال بدلاً من 449 ريال.

ماجيك بوليت محضرة مطبخ سريعة قوة 400 واط بسعر 139 ريال بدلاً من 359 ريال. تيفال غلاية ستانلس ستيل سعة 1.7 لتر مقابل 99 ريال بدلاً من 189 ريال.

خصم بقيمة 550 ريال يحصل عليه المشتري عند طلب محضرة المطبخ عجانة كينوود بقوة 1000 واط مقابل 549 ريال فقط بدلاً من 1099 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت على الإلكترونيات بمناسبة شهر رمضان lulu market - ثقفني

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