نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 14 مارس 2022 الطازج تحضيرات رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 14 مارس 2022 مهرجان الطازج الأسبوعي والذي يقدم الكثير من العروض والتخفيضات بنصف الثمن، كانت أسواق عبد الله العثيم قد بدأت في تحضيرات رمضان 1443 بعرض الكثير من السلع الخاصة بالشهر المبارك، وجاءت أسعار التمور والأرز والمكسرات مقاربة للعام الماضي بزيادة طفيفة في الأسعار، ويبدأ جميع المسلمين الآن في تجهيزات شهر رمضان المبارك بتحضير أنواع مختلفة من المأكولات، وعمل تفريزات شهر رمضان للسمبوسة وبعض أنواع الخضروات، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم عروض العثيم اليوم الاثنين مهرجان الطازج الأسبوعي.

عروض العثيم الاثنين 14 مارس 2022

تبدأ العروض في التاسعة من صباح اليوم حتى موعد إغلاق فروع العثيم ولمدة يوم واحد فقط ككل أسبوع، مهرجان الطازج هو الموعد الأسبوعي لتخفيضات العثيم على المنتجات الطازجة وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، إلى جانب منتجات المخبوزات وعروض المنتجات الأخرى.

يوجد في متاجر العثيم اليوم الكثير من العروض والتخفيضات، تخفيض نصف السعر على مجموعة من المنتجات مثل برتقال العصير، والبطاطس، كيس بصل أحمر بتخفيض نصف السعر، خيار طازج، كمثرى أفريقي، جزر محلي بنصف السعر، فاكهة الجريب فروت، احصل على باقة من الخضروات الورقية مقابل كل باقة تشتريها، كيلو جبن فيتا انكور مع كيلو هدية، كيلو زيتون اكورسا مع كيلو هدية، دوناتس مقابل نصف السعر، معمول بالتمر بنصف السعر.

خضروات وفاكهة بسعر التكلفة مثل الكوسا والباذنجان الأسود الرومي، والطماطم والموز والكلمنتينا، عنب أبيض وأناناس وتمر رطب سكري مناسب لتجهيزات شهر رمضان المبارك، عروض على كافة أنواع اللحوم الموجودة بالفروع، مثل لحم العجل البلدي بدون عظم، لحم شاه نعيمي بالعظم، كذلك عروض صدور دجاج التنمية بدون عظم.

بعض الأدوات والأجهزة المنزلية التي قد تحتاج إليها في الشهر الكريم يمكنك الاستمتاع بعروضها الرائعة اليوم فقط في العثيم، وهي ميكرويف كليك أون 20 لتر، مقلاة ايبو، خلاط دوتس كهربائي مناسب لعمل وتحضير أجمل العصائر.

مجلة عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة

في الصور التالية جمعنا لكم أحدث عروض العثيم اليوم لشهر رمضان المبارك: