أسهل واسرع طريقة لتنظيف المخدات القطن والفايبر عالناشف في البيت من غير ماتكلكع والنتيجة مبهرة وهترجع جديدة

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عمر شويل - جدة أسهل واسرع طريقة لتنظيف المخدات القطن والفايبر ، تبحث معظم السيدات عن طرق تساعدها عندما تقوم بعملية تنظيف المخدات سواء كانت هذه المخدات من القطن أو من الفايبر، فقد تستصعب الأمر كثيراً وتقوم بالبحث عن طرق تساعدها في قضاء هذا العمل الشاق الذي يتطلب عناية كبيرة جداً حتى لا يتلف ولا يتم استخدامه مرة أخرى، لذلك حرصنا أن نقدم لكل ربة منزل أسهل وأسرع طرق تستخدم عند القيام بعملية تنظيف المخدات في المنزل دون الحاجة إلى إرسالها للمغاسل المتخصصة.

أسهل واسرع طريقة لتنظيف المخدات القطن والفايبر

تنظيف المخدات من أعمال الذي لا توضع في الاعتبار ولكن لابد من أن يتم تنظيفه بشكل دوري لتفادي تراكم الجراثيم والميكروبات التي تنتقل إلى الإنسان وتصيبه بالعدوى والأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى منع تراكم الأتربة والأوساخ عليها وتصبح نظيفة وجميلة طول الوقت.

طريقة غسيل المخدات في الغسالة الأوتوماتيك

غسيل المخدات في الغسالات الأوتوماتيك من الوسائل السريعة والآمنة جداً على المفروشات، كما أنها تساعد على تعقيم وتطهير المخدات في إذا كان حجم المخدات مناسب للغسالة الأوتوماتيك فعليك بوضعها واتباع التالي:

يتم غسيل المخدات على درجة حرارة 60 للقضاء على البكتيريا.

ثم يتم استعمال اى مسحوق غسيل جيل حتى لا يترك أي ترسبات مثل المسحوق البودرة العادي.

يفضل عدم استعمال منعم الأقمشة لأنه يترك طبقة لا يمكن رؤيتها على أنسجة المخدات التي تكون غير قابلة لامتصاص العرق والرطوبة ويمكن أن تستبدليه باستخدام 2/1 كوب من الخل بأخر دورة غسيل.

كما يفضل عدم غسيل أكثر من مخدتين في الدورة الواحدة لكي يكون من السهل على الماء أن تتغلغل داخل المخدات ويتم غسلها بسهولة.

لا بد من أن يتم عصر المخدات بشكل جيد في الغسالة مع تجفيفها تحت أشعة الشمس والعمل على تقليبها على الوجهين مع التأكد من أنها جافة تماماً.

يجب أن يتم غسيل أغطية المخدات مرة واحدة في الأسبوع وتغييرها بشكل دوري.

تنظيف المخدات القطن

قومي بتفريغ المخدات القطن وضعي القطن الذي بداخلها في كيس من البلاستيك ويتم تقطيع القطن باليد وتركيه تحت أشعة الشمس حتى يتم تطهيره، بعدها يتم غسيل كيس المخدة بالماء الساخن المضاف له الكلور ومسحوق تبيض الملابس، ثم يوضع بالخليط وانتظري 30 دقيقة وبعدها يتم غسله بالغسالة وشطفه جيداً ووضعة في الشمس حتى يجف.