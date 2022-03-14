نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون خارق لتنظيف دهون الشفاط وإزالة أصعب الدهون المتراكمة وتلميعه في دقائق في المقال التالي
طريقة تنظيف الشفاط، تنظيف الشفاط ليست عملية صعبة إذا تم التنظيف يومياً أو التنظيف اسبوعياً، ويجب أولاً اختيار نوع منظف جيد عند استخدامه في تنظيف الشفاط حتي يكون مناسب لنوع المادة التي تم تصنيع الشفاط منها، ويجب أيضاً عمل اختبار على جزء من الشفاط حتى نتأكد ان هذه المادة لن تسبب ضرر لشفاط أو سوف تؤدي إلى تلف المظهر الخارجي لها، وفي هذا المقال سوف نقدم بالتفصيل طريقة تنظيف الشفاط.
خطوات تنظيف الشفاط
يوجد مجموعة من الخطوات يجب اتباعها بالترتيب عند تنظيف الشفاط، وهذه الخطوات هي:
- يجب أولاً التأكد من فصل الشفاط من التيار الكهربي، ثم بعد ذلك نقوم بتنظيف الشفاط من الخارج، من خلال مسح الشفاط باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ والقليل من الصابون لكي نتخلص من الأوساخ والغبار، وبعد ذلك باستخدام منشفه جافة نقوم بتجفيف الشفاط.
- يمكن أيضاً استخدام منظف خاص للشفاط يتم الحصول عليه من السوق، وذلك من خلال رش المنظف على سطح الشفاط الخارجي وبعد ذلك نتركه فترة ثم نستخدم فوطة لتنظيفه، ونجففه بعد ذلك مع التأكد من عدم وجود أي أثار له على الشفاط، ويجب قراءة التعليمات قبل الاستخدام.
- باستخدام مزيج من الماء الدافئ ومنظف غسيل الأطباق مع إضافة بعض من بيكربونات الصودا ونمسح الجزء الداخلي للشفاط ثمد بعد ذلك نجففه بطريقة جيدة.
- إذا كان هناك بقعة صعب التخلص منها يمكن وضع عجينة من بيكربونات الصودا والماء عليها ونتركها لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك نقوم بتنظيفها باستخدام المزيج السابق.
- ومن الممكن أيضاً أن نقوم بتنظيف الشفاط باستخدام البخار، وذلك من خلال القيام بوضع وعاء يحتوي على كمية من الماء ثم نضعه على الموقد حتى يغلي ونقوم بتغطيته لمدة نصف ساعة، وذلك يسمح البخار في الصعود إلى داخل الشفاط، ثم تقوم البقع بامتصاص البخار ويسهل عملية تنظيفها.
- عند تنظيف الشفاط ضرورة ارتداء القفازات وتهوية المطبخ حتى نتخلص من الروائح التي تسببها وسائل التنظيف.
- عند عمل أكلات تحتوي على كمية دهون كبيرة يجب تنظيفها باستمرار حتى لا تتراكم الدهون ويصعب التخلص منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكون خارق لتنظيف دهون الشفاط وإزالة أصعب الدهون المتراكمة وتلميعه في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.