نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان على الابواب.. تنظيف وتلميع الخشب الباهت والمطفى بدون استخدام ملمع بمكون خطير موجود فى كل بيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة رمضان على الابواب.. تنظيف وتلميع الخشب ، يوجد في المنازل كم كبير من القطع الخشبية التي تحتاج إلى تنظيف بطريقة ممتازة وبكل حرص، ومنها الأثاث المنزلي والأرضيات الخشبية ولابد من أن تنظف بكل عناية حتى لا تتعرض إلى التخريب، فكل سيدة منزل تبحث عن الطريقة التي تجعل الأثاث لامع ونظيف طول الوقت، كما أن البعض أهلك في شراء منتجات تنظيف وتلميع الخشب بالإضافة إلى أنها بتكون غالية جداً ولا يمكنهم شرائها أكثر من مرة، ولذا حرصنا على أن نقدم لكم بعض خلطات تنظيف وتلميع الخشب المنزلي.

رمضان على الابواب.. تنظيف وتلميع الخشب

يوجد أنواع عديدة من الخشب داخل المنزل فمنا البني والأبيض وغيرها على الرغم من تغير الألوان والأنواع إلا أن جميعها يحتاج إلى أعمال التنظيف حتى تكون خالية من تراكم الأتربة والبقع ومن الطرق التي تستخدم في تنظيف الخشب التالي:

تنظيف الخشب من البقع

لابد من التعرف على نوع الأوساخ التي تكون عالقة بالخشب حتى يمكن أن يتم التخلص منها دون مشكلات ويتم استخدامها عن طريق تسخين كمية مناسبة من الماء فالماء الساخن يساعد على إزالة البقع الدهنية من الخشب.

ثم يتم تجهيز 4.5 لتر ماء وإضافة ملعقتين من الزيت الصمغي ويمكن أن يتم استبداله بزيت بذور الكتان المغلية، وعليك بارتداء قفازات مطاطية وغمر قطعة نظيفة من القماش في الخليط وابدئي في تنظيف الخشب ويفضل أن يستخدم الخليط للخشب البني ومن ثم تنظيفه بقطعة قماش جافة ونظيفة.

تنظيف الخشب بالمواد الطبيعية

لا يوجد أفضل من المكونات الطبيعية لكي تستخدم في تنظيف وتلميع الخشب والتخلص من البقع المتناثرة عليه ويتم تحضيرها عن طريق اختيار مكان التنظيف ذات المساحة الواسعة التي تسمح بالحركة وبكل سهولة ويكون من الأفضل إذا تم وضع غطاء على الأرض مع ارتداء القفازات والبدء بمسح القطعة.

فقومي بعمل خليط من عصير الليمون وزيت الزيتون داخل وعاء ثم يتم إحضار قطعة من القماش وضعيها في الخليط ثم يتم مسح الخشب المراد تنظيفه، عليك الاستمرار على ذلك حتى تتخلصين تماماً من الأوساخ الموجودة على الخشب.

بعد ذلك تأتين بقطعة قماش نظيفة تستخدم في تنظيف الخشب بلطف والتخلص من الخليط تماماً وانتظري حتى أن تجف ويتم مسحها مرة أخرى.