شوف عروض العثيم وأقوى خصومات من العثيم مول othaim mall offers

يقدم العثيم مول تخفيضات كبيرة ضمن عروض العثيم هذا الأسبوع على مقاضي شهر رمضان المبارك بأسعار تنافسية، ويقدم المول خصوماته على مئات الأصناف المعروضة في جميع أقسامه من تجهيزات المطبخ والإلكترونيات ولوازم المنزل المختلفة، وكذلك تخفيضات على العديد من أنواع السلع الغذائية المختلفة والمتنوعة ما بين الأغذية المعلبة والمنتجات الطازجة والمجمدات. وحرضاً من أسواق العثيم على تقديم الأفضل فإن المجموعة لا تألو جهداً في توفير كافة ما يحتاج إلى العملاء من منتجات وتوفير اكبر قدر من الخصومات عليها.

عروض العثيم

احصل على مقاضيك الأسبوعية وسع البقالة المختلفة بتخفيض كبير من العثيم مول، وفيما يلي بعض من العروض المتوفرة في بروشور أسواق عبد الله العثيم هذا الأسبوع، علماً بأن العروض تستمر من يوم الأربعاء 9 مارس وحتى الثلاثاء 15 مارس:

احصل على خصم 21 ريال سعودي عند شراء حليب الطائي بودرة مدعم كامل الدسم وزن العبوة 2500 جرام بسعر 65.95 ريال فقط بدلاً من 86.95 ريال.

اشتر حليب لونا المجفف كامل الدسم مقابل 61.95 ريال بدلاً من 85.75 ريال ووفر مبلغ 23.8 ريال سعودي.

شاي أحمد عبوة تحتوي على مائة كيس بالإضافة إلى هدية داخل العبوة بسعر 13.95 ريال بدلاً من 19.75 ريال.

احصل على عبوة كبة الكبير دجاج وزن 400 جرام بسعر 9.5 ريال بدلا من 15.5 ريال سعودي.

عبوة وزن نصف كيلو جرام من أيس كريم باسكن روبنز كراميل بسعر 17.5 ريال بدلا من 23.95 ريال سعودي.

قطع دجاج هرفي استربس وزن 400 جرام مقابل 15.95 ريال بدلا من 24.95 ريال.

احصل على عبوة من كبة هرفي لحم وزن 400 جرام مقابل 13.25 ريال بدلا من 18.95 ريال.

خصم بقيمة ست ريالات على حمص فكتوريا طحينة 135 جرام 7 حبات بالإضافة إلى واحدة هدية مجانية بسعر 13.25 ريال بدلاً من 19.25 ريال.

تتبيلة ديليسيو الرانش حارة 267 مل بسعر 5.95 ريال بدلاً من 8.75 ريال.

سمبوسة الكبير بالجبن وزن 240 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 13.25 ريال للحبة.

أسواق العثيم

احصل على ربطة مكونة من 4 حبات من صابون ديتول المنعش وزن الحبة 165 جرام مقابل 18.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال.

صابون يد ديتول أصلي سعة 200 مل بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

منظف الحمامات هاربيك غابات الصنوبر وزن 35 جرام بسعر 9.95 ريال للحبة فقط.

مطهر درامز برائحة الصنوبر سعة 2 لتر مقابل 19.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال.

اشتري مزيل الشعر فيت شمعي بشرة جافة 20 حبة مقابل 29.95 ريال بدلاً من 47.95 ريال.

العثيم مول

يوفر العثيم مول باقة متنوعة من الخصومات على التجهيزات المنزلية ولوازم المطبخ بأقل الأسعار.

احصل على قدر ضغط هو واي مقابل 125 ريال سعودي للحبة سعة 7 لترات ومقابل 139 ريال للحبة سعة 9 لتر.

اشتر طقم قدور سويت هوم سيراميك مكون من 9 قطع مقابل 99 ريال.