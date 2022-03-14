نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري تجهيزات وتفريزات رمضان 2022 ramadan ومتضيعيش رمضان في المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجهيزات شهر رمضان 2022 ramadan، أيام قليلة ويبدأ شهر الكرم وشهر الخير والرحمة والغفران شهر رمضان المعظم أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير ويمن وبركات، شهر رمضان الكريم من الشهور التى تمتلئ بالروحانيات والعبادة، وأيضاً يكون فرصة لزيادة التواصل الاجتماعي والعائلي وصلة الأرحام من خلال العزائم وموائد الإفطار وكل سيدة دائماً ما تبحث عن طرق لتوفير الوقت والمجهود فى المطبخ لكى تتفرغ إلى العبادة والصلاة وقراءة القرآن، ولكي يتثنى هذا فعليكِ إعداد وتجهيز إحتياجاتك وإحتياجات أسرتك وعزائمك فى شهر رمضان، واليوم سوف أقدم لكِ تجهيزات لبعض المأكولات المهمة للشهر الفضيل التي لا غنى عنها في أي منزل.

تجهيزات الدجاج لشهر رمضان 2022:

الدجاج من المأكولات التى لها وصفات عديدة لاعدادها واليوم سوف نقوم بتجهيز الدجاج لأكثر من طريقة:

تجهيز الفراخ لعمل الشاورما:

نحضر صدر الدجاجة ونقوم بتقطيعه إلى شرائح طولية رفيعة ونضيف إليه فلفل ألوان وشرائح من الطماطم وشرائح من البصل وتتبل بمعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من بهارات الدجاج ومعلقة صغيرة من الكارى والكركم ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقتين من الزبادى ونصف ليمونة وملعقة صغيرة من الخل، ونخلط كل المكونات جيداً ونحضر أكياس الثلاجة ونقسم الشاورما على حسب الكمية التى تناسب عدد أفراد الأسرة.

إعداد الدجاج للشوى:

نحضر دبابيس وأفخاد الدجاج ونغسلهم جيداً ثم نحدث بهم بعض الثقوب ثم نقوم بتحضير تتبيلة الشوى للدجاج وهى مكونة من:

بصلة مفرومة.

طماطم مبشورة.

معلقة من الصلصة.

معلقة من بهارات الدجاج.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عصير ليمون.

نحضر وعاء ونضع به البصلة المفرومة ونضع الطماطم والصلصة والبهارات وفلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة، ونضيف البهارات والملح وعصير الليمون، وبواسطة المضرب اليدوى نقوم بمزج المكونات، ثم نضيف الدجاج ويترك لمدة 10 دقائق فى التتبيلة ثم نقوم بتفريزه.

تجهيزات وتفريزات رمضان 2022:

وأيضاً يمكنك شراء الثوم وغسله وتقشيره وفرمه في الكبة، وإضافة الزيت إليه وتفريزه فى الثلاجة للأكلات والوصفات التى تحتاج إلى ثوم، وأيضاً قومى بتقطيع البصل وفرمه فى الكبة وإضافة معلقة من الملح إليه وفرزيه فى الثلاجة، لتوفير وقتك وجهدك فى رمضان الكريم.