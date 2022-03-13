رشه واحده تخلصك من النمل والصراصير من أول استخدام ستختفى الحشرات بشكل نهائي

تعاني كثير من ربات المنازل من تواجد النمل والصراصير بكثرة وخاصة في فصل الصيف، حيث تخرج أعداد النمل المأهولة للبحث عن الطعام وتتواجد بكثرة على بقايا الأطعمة وتخرج الصراصير من البالوعات لذلك سوف نوضح لكم طريقة فعالة في التخلص من النمل والصراصير من خلال هذا المقال.

التخلص من النمل والصراصير

تبحث ربات المنازل عن الوصفات الطبيعية التي تساعدها في التخلص من النمل والصراصير وذلك فضلا عن المبيدات الحشرية الضارة للأطفال وسوف نتعرف على أهم الوصفات الطبيعية التي تقضي على النمل والصراصير من خلال النقاط التالية.

الوصفة الأولي: السكر وبيكربونات الصوديوم: نقوم بوضع ملعقة من السكر على ملعقة من بيكربونات الصوديوم وخلطهم جيدا ثم نقوم برشها في أماكن تواجد النمل والصراصير.

الوصفة الثانية: الثوم والفلفل الأسود: نحضر ملعقة من الفلفل الأسود الحار مع الثوم ونضع عليهم لتر ماء ونضع عليهم قطرات من سائل الصابون ونضعهم في بخاخ ونرش على أماكن تواجد النمل والصراصير.

الوصفة الثالثة الخيار: يمكن أن نقوم بتقشير الخيار ووضعهم في أماكن تواجد النمل والصراصير.

نصائح لتنظيف المنزل من الصراصير والنمل

هناك عدة نصائح يجب التعرف عليها للتخلص من الصراصير والنمل سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية: