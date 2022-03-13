نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر PUBG MOBILE طريقة شحن شدات ببجي موبايل أحدث إصدار احصل على 6000 شدة الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر ألعاب ببجي من الألعاب المسلية في عامنا هذا حيث اصبحت ببجي من ألعاب العصر الحالي فهي من اللعب الممتعة للغاية التي يحبها الأطفال والكبار فلا يوجد هاتف يخلو من هذه اللعبة حيث يمكن لعبها على الهاتف المحمول أو جهاز الكومبيوتر بكل سهولة ولكن يتساءل البعض كيف يتم شحن شدات ببجي بكل سهولة والتي تعتبر درع حماية للعبة وهذا ما سوف يتم تناوله في مقالنا هذا بالتفصيل وكيفية تحميل ببجي سواء على الهاتف أو جهاز الكومبيوتر.

من هنا شحن شدات ببجي PUBG MOBILE احصل على 1200 شدة من خلال ال UC في ثواني

طرق شحن شدات ببجي:-

● أولاً ندخل على الموقع الرسمي لببجي ثم ندخل اسم الدولة.

●بعد ذلك نقوم بإدخال ال lD ثم نقوم بالضغط على شحن الشدات.

●ندخل على طريقة الدفع نقوم اختيار كمثال 32شدة أو عدد الشدات التي يرغب بها اللاعب ثم نقوم بالضغط على ادفع الأن.

●سيظهر لك إدخال البيانات نقوم باختيار البيانات بكل سهولة وطرق الشحن فوري أو عن طريق الفيزيا كارت ونقوم بشحن شدات ببجي.

رابط تحميل لعبة ببجي :-

يعتبر تحميل لعبة ببجي من الأمور الشاغلة بعض الناس وخاصة شباب الوقت الحالي وسنعرض طريقة تحميلها حتى ولو على جهاز تحديثاته ضعيفة.

اولاً نقوم بتحميل المحاكي للعبة ببجي.

ثانيا نقوم بالبحث في جوجل على تحميل ببجي على الجهاز الكومبيوتر.

●إذا كان يتم تحمليها من هاتف المحمول يتم تحمليها مباشرة من المتجر وسيتم تحمليها بكل سهولة.

●بعد تحميل لعبة ببجي نقوم بالدخول على الاعدادت ونختار الضبط ونقوم بضبط اللعبة بعد تحمليها.

مميزات شحن شدات ببجي:-

●يقوم اللاعب بشحن شدات ببجي حتى يصبح أقوى ويتمكن من الفوز على العدو.

●يمنحه أيضاً الحصول على أسلحة التي تمكنه من التغلب على الفريق الأخر.

وبذلك نكون قد عرضنا طريقة شحن شدات ببجي بكل سهولة وبأقل الخطوات.

ويمكنك أيضًا شحن شدات ببجي داخل حسابك في اللعبة، ويتم ذلك عن طريق رصيد جوجل بلاي، عن طريق شحن رصيد الحساب بـ GOOGLE PLAY.

ثم قم بفتح اللعبة واضغط على تسجيل الدخول، اضغط مرة أخرى فوق شكل شدات ببجي المتواجدة داخل اللعبة، ثم قم بعد ذلك بشراء الكمية التي تريدها، ثم قم بالدفع عن طريق حساب جوجل بلاي.