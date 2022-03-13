شوف تنزيلات بنده شهر مارس خصومات خيالية عروض تصل ل 60% بمناسبة أقتراب شهر رمضان

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عروض بنده السعودية، يكون هايبر بنده من أروع الأسواق القوية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يعمل على توفير كل سلعة أو منتج سواء كان من المنتجات والمستلزمات الغذائية وأيضًا الغير غذائية التي يطلبها ويحتاج لها كل شخص بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الهايبر قد قدم ووفر عدة أصناف تتواجد بها الجودة المذهلة والرائعة التي يريدها كل شخص بالسعودية، حتى قام السوق بتوفيرها وتواجدها بسعر صغير يتوافق ويتلاءم مع كل فرد في السعودية.
تنزيلات بنده شهر مارس خصومات خيالية عروض تصل ل 60% تسوق قبل نهاية الشهر
عروض بنده السعودية
خصومات بنده تكون من الشركات الحريصة على أن تقوم بتقديم أروع العروض الكبيرة المصاحبة للخصومات القوية والرائعة للغاية، فمن الممكن التقديم والعرض لهذه العروض والخصومات التي تتواجد بشكل أسبوعي وكذلك تتوافر وتتواجد بصورة يومية، حتى يتم حصول واستحواذ المواطن على الكثير من التوزيعات الأساسية التي وصلت لأربعة تقريبًا يكونوا متواجدين في المملكة العربية السعودية، وأيضًا الشركة لديها ستمائة شاحنة حتى يتم التوصيل لسبعون ألف سلعة ومنتج غذائي وغير غذائي أيضًا.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على ورق القصدير من النوع جراند ستار حجم 3 * 37.5 قدم سعرها يكون 16.95 بدلًا من 24.50 ريال سعودي.
- سعر الرول من ورق الخبز من النوع أورينكس تكون 6.50 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
- جهاز الأندرويد للتليفزيون مي يكون بسعر 169 بدلًا من 199 ريال سعودي.
- تلفزيون حجم 55 بوصة من النوع ألتو يكون بسعر 1399 بدلًا من 2899 ريال سعودي.
- رول أن مزيل العرق النسائي من النوع ريسكونا مقدار 50 مل يكون بسعر 16.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- 40 جرام من مزيل العرق من النوع نيفيا يكون بسعر 10.95 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.
- 150 مل بخاخ مزيل العرق من النوع دوف يكون بسعر 17.50 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.
- بخاخ مزيل العرق من النوع أديداس مقدار 150 مل يكون بسعر 12.95 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.
- 6 * 275 مل من شراب الشعير نوعه بيكس يكون بسعر 19.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- 1.4 لتر من عصير نوعه أورجينال عدد اثنان قطعة يكون سعرها 9.95 بدلًا من 13 ريال سعودي.
- عصير من النوع داناو مقدار 6 * 180 مل اللبن يكون سعرها 8.50 بدلًا من 10.25 ريال سعودي.
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