نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أوفر عروض العثيم الغذائية المهمة لشهر رمضان بخصومات مذهلة لا تفوتها في المقال التالي
تستمر عروض العثيم المميزة على التوالي بأفضل الخصومات والتخفيضات على مختلف السلع الغذائية الهامة. وبالرغم من ازدياد الأسعار لمختلف السلع وعدم قدرة الجميع على الشراء وتوفير احتياجاتهم. فقد قامت متاجر العثيم في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بتوفير الكثير من المنتجات بأسعار تناسب وتلائم الجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم.
أقوى عروض العثيم على السلع الغذائية بخصومات مذهلة
نقدم لكم من خلال مجلة العثيم مجموعة من التخفيضات على السلع المختلفة كالعصائر والأرز والدجاج وأيضا الزيت بأسعار مذهلة.
- من أفضل الأشياء أثناء الفطار في لرمضان هو تقديم العصائر، لذلك نقدم لكم شراب تانج برتقال، وزن العبوة 3 كيلو جرام, بسعر 24.95 ريال بدلاً من 61.95 ريال سعودي. كما يتوفر لكل عميل عبوتين من المنتج.
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