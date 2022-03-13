شوف تنزيلات بنده شهر مارس خصومات خيالية عروض تصل ل 60% تسوق قبل نهاية الشهر

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عروض بنده السعودية، هايبر بنده يكون من أكبر الأسواق الشهيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق يعمل على خدمة الكثير من الزبائن التي وصل عددهم لمائة مليون وستون عميل يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أيضًا، حيث أن ذلك الهايبر يعد من القطاعات الضرورية والمهمة التي تختص بمجال التجزئة، كما أن السوق يتضمن على سجل رائع وقوي يرجع لسنة 1978، وأيضًا فإن السوق يختص في التجزئة التي تكون من أهم القطاعات الكبيرة في السعودية.
تنزيلات بنده شهر مارس خصومات خيالية عروض تصل ل 60% تسوق قبل نهاية الشهر
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، كما أن هذا السوق يشمل على أقوى المجموعات الكبيرة ومعها أروع الأعمال الهامة التي تتواجد بين كل متجر وشركة بالمملكة العربية السعودية.
هذا يكون من أجل بناء وتشييد شركة من أنجح الشركات القوية بين كل الشركات والمتاجر التي تتواجد بالسعودية، حيث أن ذلك السوق يشتمل ويحتوي على أروع المجموعات الكبيرة التي مهدت الطريق الخاص بها لتشييد وإنشاء تصورات إيجابية كثيرة.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على صانعة الساندويتش من النوع أي تي سي 3 * 1 تكون بسعر 89 بدلًا من 149 ريال سعودي.
- صانعة الساندويتش من النوع دوتس تكون بسعر 99 بدلًا من 159 ريال سعودي.
- الميكروويف حجم 20 لتر من النوع شارب يكون بسعر 229 بدلًا من 399 ريال سعودي.
- الثلاجة حجم 110 لتر باب واحد من النوع جيباس تكون بسعر 589 بدلًا من 789 ريال سعودي.
- سعر الفرامة من النوع مولينكس تكون 399 بدلًا من 699 ريال سعودي.
- 2 + 1 من حمص الحب من النوع ليبيز مقدار 540 جرام سعرها يكون 13.75 بدلًا من 20.85 ريال سعودي.
- 1 + 1 من ورق العنب المحشي من النوع قودي مقدار 296 جرام سعرها يكون 10.50 بدلًا من 21 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من ورق العنب المحشي من النوع حدائق شتورة تكون بسعر 23.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- ورق القصدير من النوع جولدن مقدار 330 ملم تكون بسعر 35.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- بلاستيك التغليف من النوع جولدن مقدار 300 ملم يكون بسعر 29.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
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