نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر بنده 63% على الأجهزة الكهربائية و الشاشات حتى نهاية مارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده 63% على الأجهزة الكهربائية و الشاشات حتى نهاية مارس 2022،يتوفر محضرة طعام ارايتي بسعر 159 ريال بدلاً من 289 ريال خصم 45%، يتوفر قطاعة مولينكس سعة 500 وات بسعر 139 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 44%، يتوفر قطاعة كولين سعة 300 وات بسعر 49 ريال بدلاً من 79 ريال خصم 24%، يتوفر محضرة طعام كينوود سعة 2 لتر 750 وات بسعر 189 ريال بدلاً من 309 ريال خصم 38% ضمن عروض مارس هايبر بنده 2022.

خصومات هايبر بنده المذهلة 63%

يتوفر قلاية بدون زيت سنكور سعة 6 لتر 1700 وات بسعر 259 ريال بدلاً من 669 ريال خصم 60%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده خلاط كينوود سعة 2 لتر 500 وات بسعر 89 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن تخفيضات مارس نصف الثمن خلاط يدوي كي أون سعة 300 وات بسعر 39 ريال بدلاً من 79 ريال خصم 51%، يتوفر خلاط مع مطحنة زجاجية دوتس سعة 1.5 لتر 500 وات بسعر 69 ريال بدلاً من 185 ريال خصم 63%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر خلاط سنكور سعة 1.75 لتر 600 وات بسعر 79 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 58%، يتوفر ضمن عروض مارس هايبر بنده 2022 خلاط كليك أون 4 في 1 سعة 500 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 48%، يتوفر ضمن تخفيضات الأجهزة الكهربائية هايبر بنده خلاط يدوي كينوود 6 سرعات بسعر 89 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 36%، يتوفر خلاط يدوي كليك أون سعة 350 وات سرعتين بسعر 89 ريال بدلاً من 159 ريال خصم 40%.

يتوفر إبريق مع حافظة ثلج سعة 2.5 لتر بسعر 7.95 ريال بدلاً من 14 ريال خصم 44%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده و خصومات الأدوات المطبخية المميزة طقم زبديات شوربة باسباتشي قطعتين بسعر 7 ريال بدلاً من 15 ريال خصم 54%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده حتى نهاية مارس وعاء تحضير القهوة كوركماز بسعر 20 ريال بدلاً من 49 ريال خصم 60%، يتوفر طقم كاسات باسباتشي 3 قطع بسعر 7 ريال بدلاً من 13 ريال خصم 46%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده مارس 2022 تلفزيون دورا 58 بوصة بدقة 4K بسعر 1599 ريال بدلاً من 2599 ريال خصم 39%، يتوفر تلفزيون إمبكس جلوريا سمارت 65 بوصة وبدقة 4K بسعر 1899 ريال بدلاً من 2409 ريال خصم 21%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده خصومات غير مسبوقة تلفزيون سكاي وورث جوجل 65 بوصة أندرويد 10 بدقة 4K يو إتش دي بسعر 2599 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 26%.

عروض مارس هايبر بنده

يتوفر تلفزيون سكاي وورث جوجل 55 بوصة وبدقة 4K بسعر 1799 ريال بدلاً من 2799 ريال خصم 39%، يتوفر تلفزيون سكاي وورث 43 بوصة أندرويد 11 بسعر 1199 ريال بدلاً من 1899 ريال خصم 37%، يتوفر ضمن تخفيضات الشاشات نصف الثمن تلفزيون ألتو 55 بوصة سمارت بدقة 4K بسعر 1399 ريال بدلاً من 2899 ريال خصم 52%، يتوفر جهاز أندرويد للتلفزيون مي بسعر 169 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 15% ضمن عروض مارس هايبر بنده.