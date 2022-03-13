نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول من أسواق العثيم على مقاضي شهر رمضان لا تفوتك في المقال التالي

تستمر عروض العثيم مول على مدار الأسبوع بتخفيضات كبيرة لكافة المتسوقين من أبناء السعودية والمقيمين لتخفيف عبء المصاريف، فالخصومات التي تقدمها المحال الكبرى تعتبر بمثابة فرصة كبيرة لكل من يريد شراء احتياجات منزله من البقالة والسلع الغذائية المختلفة; أو متطلبات المنزل بشكل عام ومن اهم ما تعرضه أسواق عبد الله العثيم منتجات الغذاء الطازجة والمجمدة والمعلبات المختلفة، كما توجد تخفيضات بجميع أقسام المول، وفيما يلي مجموعة من العروض المتاحة داخل أسواق العثيم لهذا الأسبوع. العثيم مول اصنعي أشهى وصفات الدجاج مثل البانيه والشاورما وغيرها من صدور دجاج ساديا الطرية، وزن الكيس 2 كيلو جرام بسعر 44.95 ريال بدلاً من 58.95 ريال سعودي.

احصل على كرتون من دجاج ساديا بدون أحشاء يحتوي الكرتون على عشر حبات وزن الحبة 1200 جرام، سعر الكرتون داخل العرض 141.5 ريال بدلاً من 163.95 ريال.

دجاج بروستد كلاسيك شرائح وزن 750 جرام بسعر 25.5 ريال بدلاً من 35.95 ريال بخصم نقدي عشر ريالات.

صدور دجاج ساديا وزن الطبق 450 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال. أفخاذ دجاج غليظة وزن الطبق 900 جرام بسعر 10.25 ريال للحبة.

اشتري أكياس بامية زيرو وزن الحبة 400 جرام مقابل 7.5 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

احصل على كيس من الخضر المشكلة مع ذرة أو فاصوليا خضراء مقطعة أو بازلاء خضراء وزن 450 جرام بسعر 5.25 ريال. أسواق العثيم مايونيز مازولا برطمان سعة 946 مل مقابل 12.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال بخصم سبع ريالات.

اشتري سمن مازولا زبدة نباتي لتر بسعر 17.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال واحصل على خصم بقيمة 4 ريالات.

زيت مازولا ذرة سعة 9 لتر مقابل 99.95 ريال بدلاً من 121 ريال.

احصل على زيت أبو زهرة دوار الشمس سعة لتر ونصف مقابل 15 ريال بدلاً من 18.95 ريال. جبن أنكور كريم 2 × 500 جرام سعر العبوة 20.95 ريال بدلاً من 29.5 ريال.

حليب أنكور دايجستف بلس وزن 900 جرام مقابل 37.95 ريال بدلاً من 51.95 ريال.

شوكولاتة كوانتا كرسب حليب 300 جرام بسعر 8.95 ريال للحبة بدلاً من 13.25 ريال. عروض العثيم حليب نستلة مكثف محلى وزن 450 جرام مقاب 15.5 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

كورن فليكس كونتري نستلة وزن 700 جرام بسعر 17.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

نسكويك شوكولاتة كورن فليكس وزن 625 جرام مقابل 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

قهوة نسكافيه كلاسيك وزن 200 جرام مقابل 19.95 ريال بدلاً من 25.95 ريال. زيت زيتون نادك عضوي سعة 250 مل بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.5 ريال.

احصل على ثلاث حبات مقابل 6.95 ريال بدلاً من 9.75 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم مول من أسواق العثيم على مقاضي شهر رمضان لا تفوتك - ثقفني

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