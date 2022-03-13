شوف عروض جرير شهر رمضان على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 55%

عروض جرير شهر رمضان تعمل مكتبة جرير على تقديم وعرض أقوى الخصومات الكبيرة التي تكون مصاحبة لأروع الخصومات المذهلة جدًا، حيث أن هذه المكتبة تكون من المكاتب المتخصصة لبيع كل المستلزمات والمنتجات التي يريدها ويرغب بها كل مواطن مقيم بالمملكة العربية السعودية، فإن هذا يكون بمناسبة نهاية سنة ماضية وهي 2021 وبداية سنة حديثة ثانية وهي 2022، وكذلك فإن تلك الخصومات والعروض التي تقدم وتتواجد من خلال مكتبة جرير تكون متوافرة بسعر يناسب ويوافق كل مقيم في المملكة.

عروض جرير السعودية

مكتبة جرير تكون من المكاتب الكبيرة والشهيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية في السوق المالي والمركزي، كما أن تلك المكتبة قد قامت بتواجد كل الاحتياجات والمتطلبات التي يريدها ويرغب بها كل مواطن في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن المكتبة قد وفرت أيضًا كل الألعاب التي يحبها ويحتاجها كل طفل متواجد بالمملكة العربية السعودية.

خصومات جرير الأسبوعية

المقلمة المرنة من النوع ستار سترينج باللون الرمادي سعرها يكون 29 ريال سعودي.

حقيبة الظهر باللون الأخضر بروك من النوع جان سبورت سوبر بريك يكون بسعر 129 ريال سعودي.

حقيبة الظهر من النوع اتريوم باللون الأزرق أو الرمادي تكون بسعر 69 ريال سعودي.

سعر كتاب حرب صليبية في أوربا يكون 48 ريال سعودي.

سعر كتاب جغرافية المملكة العربية السعودية الطبعة الجديدة يكون 30 ريال سعودي.

تخفيضات جرير