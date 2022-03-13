نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير شهر رمضان على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 55% في المقال التالي
عروض جرير شهر رمضان تعمل مكتبة جرير على تقديم وعرض أقوى الخصومات الكبيرة التي تكون مصاحبة لأروع الخصومات المذهلة جدًا، حيث أن هذه المكتبة تكون من المكاتب المتخصصة لبيع كل المستلزمات والمنتجات التي يريدها ويرغب بها كل مواطن مقيم بالمملكة العربية السعودية، فإن هذا يكون بمناسبة نهاية سنة ماضية وهي 2021 وبداية سنة حديثة ثانية وهي 2022، وكذلك فإن تلك الخصومات والعروض التي تقدم وتتواجد من خلال مكتبة جرير تكون متوافرة بسعر يناسب ويوافق كل مقيم في المملكة.
عروض جرير السعودية
مكتبة جرير تكون من المكاتب الكبيرة والشهيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية في السوق المالي والمركزي، كما أن تلك المكتبة قد قامت بتواجد كل الاحتياجات والمتطلبات التي يريدها ويرغب بها كل مواطن في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن المكتبة قد وفرت أيضًا كل الألعاب التي يحبها ويحتاجها كل طفل متواجد بالمملكة العربية السعودية.
خصومات جرير الأسبوعية
- المقلمة المرنة من النوع ستار سترينج باللون الرمادي سعرها يكون 29 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر باللون الأخضر بروك من النوع جان سبورت سوبر بريك يكون بسعر 129 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع اتريوم باللون الأزرق أو الرمادي تكون بسعر 69 ريال سعودي.
- سعر كتاب حرب صليبية في أوربا يكون 48 ريال سعودي.
- سعر كتاب جغرافية المملكة العربية السعودية الطبعة الجديدة يكون 30 ريال سعودي.
تخفيضات جرير
- خصومات جرير الثوب الأبيض الخاص بالمختبر يكون بسعر 39 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم سعر المجموعة الشمسية من اديو تويز لعلم الفضاء التي تخص أنشطة تعليم العلوم بالإنجليزي لعمر 8 سنوات أو أكثر يكون 289 ريال سعودي.
- أنشطة تعليم العلوم من النوع اديو تويز للجذع البشري لعمر 8 سنوات أو أكثر يكون بسعر 199 ريال سعودي.
- سعر دبابيس شديدة التحمل من النوع روكو مقاس 23 يكون 7 ريال سعودي.
- خلاعة الدبابيس من النوع روكو باللون الأسود سعرها يكون 4 ريال سعودي.
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